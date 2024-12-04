«Лапкеры» заменят квадроберов? На маркетплейсах появился новый тренд

Новинка представляет собой игрушки из мягких и упругих материалов, выполненных в виде лап животных, - чаще всего кошачьих и собачьих. Их сжимают в руках и таким образом снимают напряжение.

С августа по октябрь, как сообщили аналитики, продажи таких «лапок» утроились, а цена на них снизилась благодаря значительному росту предложения.

Специалисты рекомендовали обращать внимание на качество товара и читать инструкцию, чтобы «лапки» прослужили как можно дольше.

В октябре маркетплейсы сообщили о невероятном росте продаж товаров для квадроберов. В количественном выражении с начала года продали на 4800% больше таких товаров, чем раньше.