Лаборатория MARMA представит собственные цифровые разработки на ПМЭФ

Марти способен ответить на любые вопросы про программу и историю ПМЭФ, а также лабораторию и дополненную реальность MARMA. На стенде можно узнать о развитии цифровых технологий в России, успешных примерах их реализации, получить готовые идеи для применения интерактивных механик в образовании и бизнесе.

Также MARMA представит интерактивную AR-карту регионов России, в которой технологии дополненной реальности объединили культурные традиции и экономические достижения всех 89 регионов нашей страны.

При помощи сервиса MARMA в карту внедрены видеоролики о богатствах природных ресурсов, уникальных региональных предприятиях и брендах, ценностях культурного и исторического наследия, инвестиционном и туристическом потенциале каждого субъекта.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Свое участие в предстоящем форуме подтвердили 18 600 гостей из 139 стран.

Лаборатория актуальных технологий MARMA представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3D-аватар с искусственным интеллектом Марти. Об этом сообщила пресс-служба \"Росконгресса».