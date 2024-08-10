«Лаборатория Касперского» сообщила о новой схеме мошенничества с рабочими чатами

Он объяснил, что мошенники от лица руководителей предупреждают о том, что в рамках проверки сотрудникам якобы будут звонить правоохранители. После этого злоумышленники связываются от лица полиции или контролирующих организаций с жертвами и просят перевести им деньги, сообщил RT.

По словам Голованова, они могут заставить взять кредит, установить какое-либо программное обеспечение или поделиться фотографиями экрана.

«Чтобы не стать жертвой подобных атак, пользователям важно внимательно перепроверять информацию, которую они получают даже от знакомых», - заключил эксперт.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила о злоумышленниках , которые обманывают игроков Hamster Kombat, обещая им вывести их средства. Вместо этого мошенники получают доступ к аккаунтам в Telegram и воруют их.