16 октября 2024, 08:51

Квоту на временное проживание мигрантов сократили почти в два раза

РИА «Новости»
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Квота на временное проживание иностранцев в России в 2025 году будет составлять 5,5 тысячи разрешений. Об этом сообщил ТАСС.

Объем разрешений, как уточнило агентство, распределят по регионам в соответствии с их заявками.

Правительство сократило квоту почти в два раза - в 2024 году она составляла 10 595 разрешений. Наибольшее число разрешений получат Москва (одну тысячу) и Подмосковье (350). В 2024 году квота в столице составляла 1,5 тысячи разрешений, а в Московской области - 200.

По информации ТАСС, размер квоты на временное проживание для мигрантов сокращается на протяжении последних пяти лет.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков призвал привлекать иностранцев на работу в стране с помощью организованного набора. По его мнению, мигрантам следует запретить бесконтрольно въезжать на российскую территорию.

После принятия нововведений иностранцы начнут получать разрешения и медсправки в своей стране, а в Россию будут приезжать уже на конкретные вакансии. Сейчас этот вопрос прорабатывают МВД и Минтруд, добавил министр.

Мигранты Работа Правительство РФ Москва
15 октября 2024, 18:54
ФАС раскритиковала наценки на хлеб в торговых сетях
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Торговые сети установили аномально высокие наценки на хлеб. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский на Всероссийской тарифной конференции, его процитировало РИА «Новости».

«Средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая», - заявил он.

Шаскольский уточнил, что понял бы такую наценку на другие товары, но не на хлеб, поскольку он социально значим.

В конце сентября диетолог Асият Хачирова рассказала, что полный отказ от хлебобулочных изделий позволит сбросить до четырех килограммов за месяц.

Диетолог Елена Соломатина отметила, что свежий мягкий хлеб может навредить кишечнику. Полезнее, по ее словам, употреблять его слегка подсушенным.

Магазины Деньги Продукты
15 октября 2024, 11:23
Россиян предупредили о штрафах за нарушение тишины
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За нарушение тишины можно получить штраф от 500 до трех тысяч рублей, а если уличат повторно — до пяти тысяч. Об этом рассказал РИА «Новости» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Кроме того, по его словам, за захламление мест общего пользования можно лишиться от одной до пяти тысяч рублей. По отдельности эти штрафы могут показаться незначительными, но в совокупности серьезно повредят бюджету, добавил эксперт.

«Кроме того, наличие неоплаченных штрафов может привести к дополнительным санкциям, вплоть до ограничения выезда за границу», - подчеркнул Бондарь.

В августе петербургская полиция нашла способ бороться с автомобилистами и мотоциклистами, намеренно завышающими громкость выхлопов.

Нарушителей обязывают за десять дней привести машину или мотоцикл в исходное состояние под угрозой аннулировать регистрацию, а если они будут игнорировать и это распоряжение - лишатся прав.

За нарушение тишины можно получить штраф от 500 до трех тысяч рублей, а если уличат повторно - до пяти тысяч. Об этом рассказал РИА «Новости» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Штрафы ЖКХ
15 октября 2024, 10:43
Россиянам перечислили главные признаки паленого алкоголя
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Паленый алкоголь обычно делится на две категории. К первой можно отнести напитки для мелкого сбыта, а ко второй — крупные партии с подделкой всех элементов. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психотерапевт Евгений Батурин.

Паленй алкоголь для мелкого сбыта производят из максимально дешевых или даже краденых ингредиентов. Обычно это напитки мутного цвета со специфическим резким запахом самогонки. Такой алкоголь не очищен от сивушных масел и после употребления может привести к тяжелому похмелью, объяснил врач.

«Чек кассовый не дадут и этикетки тоже не будет. Алкоголь такой, как правило, высокоградусный - продавец подгоняет его к 40 градусам. Пить так пить, чтоб дало, так дало в голову», - пояснил он.

Специалист сообщил, что при подделке крупных партий алкоголя злоумышленники фальсифицируют все элементы: бутылки, этикетки, акцизные марки, крышки. Производители таких напитков «стараются следить за качеством и беречь каналы сбыта своей продукции», чтобы не попасть за решетку, добавил Батурин.

Ранее Минздрав разработал план по увеличению возрастного порога при продаже алкоголя. Согласно документу, спиртное будут продавать только лицам старше 21 года.

Паленый алкоголь обычно делится на две категории. К первой можно отнести напитки для мелкого сбыта, а ко второй - крупные партии с подделкой всех элементов. Об этом Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психотерапевт Евгений Батурин.

Врачи Алкоголь
15 октября 2024, 08:43
Госдума займется разработкой проекта по контролю за квадроберами
РИА «Новости»
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Российские парламентарии начали работать над законопроектом, целью которого станет контроль над квадробингом. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Он отметил, что субкультура квадроберов не приносит пользы детям и обществу. По его мнению, подрастающее поколение может занять себя «кучей других способов».

«Сначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки», - добавил Майданов.

Депутаты подготовят инициативу, которая поможет контролировать связанную с США субкультуру на законодательном уровне. Парламентарий подчеркнул, что возникают случаи, когда уподобление животным переходит все разумные границы, и с этим необходимо бороться. В качестве примера он привел родителей, выгуливающих своего ребенка на поводке. Также Майданов напомнил, что квадробинг появился в США - от связанного с ЛГБТ* сообщества фурри.

Ранее о вреде новой субкультуры рассказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, квадробинг готовит детей к принятию ЛГБТ-идеологии*.

Законы Госдума РФ Депутаты Квадроберы

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