Квоту на временное проживание мигрантов сократили почти в два раза

Объем разрешений, как уточнило агентство, распределят по регионам в соответствии с их заявками.

Правительство сократило квоту почти в два раза - в 2024 году она составляла 10 595 разрешений. Наибольшее число разрешений получат Москва (одну тысячу) и Подмосковье (350). В 2024 году квота в столице составляла 1,5 тысячи разрешений, а в Московской области - 200.

По информации ТАСС, размер квоты на временное проживание для мигрантов сокращается на протяжении последних пяти лет.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков призвал привлекать иностранцев на работу в стране с помощью организованного набора. По его мнению, мигрантам следует запретить бесконтрольно въезжать на российскую территорию.

После принятия нововведений иностранцы начнут получать разрешения и медсправки в своей стране, а в Россию будут приезжать уже на конкретные вакансии. Сейчас этот вопрос прорабатывают МВД и Минтруд, добавил министр.