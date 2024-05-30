«Квартиры, автомобили и особняк». Стало известно, кому достанется наследство Заворотнюк

По данным издания, артистка в 2021 году переписала свой особняк в Московской области на детей - Анну и Майкла. В этом коттедже она проживала последние годы.

Журналисты выяснили, что площадь трехэтажного дома в поселке Крекшино составляет около 700 «квадратов». Его примерная стоимость оценивается в 160 миллионов рублей.

Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев купили этот особняк в 2012 году, а начали там жить в 2015-м. Машины актриса заранее переоформила на мать.

Telegram-канал «Звездач» уточнил , что у Заворотнюк в собственности также были жилплощадь в 200 квадратных метров в Ялте и московская квартира в 190 «квадратов».

Адвокат Ольга Власова пояснила изданию, что после смерти артистки 50% недвижимости отойдет ее супругу, а остальные - маме звезды и трем ее детям.

«Половина мужу, а оставшееся делится на всех наследников первой очереди - дети и родители, но если имущество приобреталось в браке. Добрачное и личное имущество делится на всех», - объяснила юрист.

Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Предположительно, родственники планируют провести церемонию прощания с актрисой в Московском театре имени Олега Табакова.