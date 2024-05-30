30 мая 2024, 12:25

«Квартиры, автомобили и особняк». Стало известно, кому достанется наследство Заворотнюк

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Актриса Анастасия Заворотнюк заблаговременно переоформила свое имущество на детей и мать. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, артистка в 2021 году переписала свой особняк в Московской области на детей - Анну и Майкла. В этом коттедже она проживала последние годы.

Журналисты выяснили, что площадь трехэтажного дома в поселке Крекшино составляет около 700 «квадратов». Его примерная стоимость оценивается в 160 миллионов рублей.

Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев купили этот особняк в 2012 году, а начали там жить в 2015-м. Машины актриса заранее переоформила на мать.

Telegram-канал «Звездач» уточнил , что у Заворотнюк в собственности также были жилплощадь в 200 квадратных метров в Ялте и московская квартира в 190 «квадратов».

Адвокат Ольга Власова пояснила изданию, что после смерти артистки 50% недвижимости отойдет ее супругу, а остальные - маме звезды и трем ее детям.

«Половина мужу, а оставшееся делится на всех наследников первой очереди - дети и родители, но если имущество приобреталось в браке. Добрачное и личное имущество делится на всех», - объяснила юрист.

Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Предположительно, родственники планируют провести церемонию прощания с актрисой в Московском театре имени Олега Табакова.

Анастасия Заворотнюк Недвижимость Машины Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 13:10
Москва увеличила объемы выпуска музыкальных инструментов на 60% за год
Читайте нас в: Google Новости
В России наблюдается тенденция к увеличению количества производителей музыкальных инструментов. В Москве сосредоточили изготовление струнных и ударных инструментов, в том числе и народных, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

За первый квартал этого года рост производства музыкальных инструментов по стране составил 51%. Столичные компании увеличили объемы выпуска на 60% по сравнению с прошлым годом, добавил Овчинский.

«Предприятия обеспечивают продукцией консерватории и музыкальные школы, народные ансамбли, а также профессиональных артистов и исполнителей», - рассказал он.

Компания «Гусельник», которая специализируется на русских народных инструментах, планирует нарастить объем выпуска на 20% по сравнению с прошлым годом. За месяц это предприятие в среднем изготавливает порядка 100 изделий.

«Больше всего заказов мы получаем на изготовление сложных многострунных гуслей, в которых от 19 до 49 струн», - отметил владелец мастерской Игорь Крашенинников.

Другое московское предприятие - N&S Guitars - специализируется на акустических, бас и электрогитарах. За год компания планирует нарастить производство серийных инструментов в два раза.

«Мастерская располагает широким спектром оборудования, что позволяет нам осуществлять полный цикл изготовления гитары», - рассказал ее основатель Николай Кочубей.

Компания «Форте» также расширила свой ассортимент, добавив ударные инструменты, которые не выпускали в России. Среди них - трубчатые колокола, ксилофоны и маримбы.

Школы Россия Правительство Москвы Москва
30 мая 2024, 12:37
Подростков из новых регионов научат в Москве дорожному строительству
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Госкомпания «Автодор» запустила профориентационную программу для подростков 15–19 лет из новых регионов России. За несколько дней ребята смогут погрузиться в сферу дорожного строительства.

Для участия в программе отобрали победителей, призеров и участников всероссийских и республиканских олимпиад по математике, физике и информатике, а также конкурсов проектов и исследовательских работ по транспортной тематике. Подростки писали эссе о том, почему хотят участвовать в программе. Поездку в Москву устроили для авторов лучших работ.

Руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал ребятам о направлениях деятельности дорожников и поделился историей своего трудового пути в отрасли.

«Мы не просто строим дороги - мы создаем полноценную инфраструктурную услугу. <…> Это возможность безопасно и комфортно проехать за заранее прогнозируемое время, это качественная связь, это все необходимые в пути сервисы. <…> И все это - наша, а в будущем, возможно, и ваша, большая и важная работа», - подчеркнул Петушенко.

Участники программы посетят ведущий транспортный вуз России - РУТ МИИТ, познакомятся с возможностями «умной дороги» в Центральном пункте управления на ЦКАД, побывают на строительстве северного обхода Твери на М-11 «Нева» и на экскурсии на выставку «Россия» на ВДНХ.

Строительство Дороги Россия
30 мая 2024, 11:56
В пломбире из российских магазинов нашли кишечную палочку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В популярных торговых сетях и интернет-магазинах обнаружили мороженое с заменителем молочного жира, не указанном на упаковке, кишечной палочкой и признаками фальсификации. Результаты контрольной закупки опубликовало Роскачество.

Специалисты купили мороженое 38 торговых марок в четырех интернет-магазинах и девяти федеральных торговых сетях. Упаковки обезличили и проанализировали по 230 показателям - на безопасность, достоверность маркировки и качестве сырья.

Лишь более 60% образцов соответствовали обязательным требованиям. Среди них пломбир марок «Золотой стандарт», «Вологодский пломбир», «Светаево», «Коровка из Кореновки», «Чистая линия», Monterra и «Монарх», сливочное мороженое «Белое золото», «ВкусВилл», «Степ», «Магнат», «Свитлогорье» и других производителей. Молочное и двухслойное мороженое Эkzo, Bounty, Maxiduo и M&M’s тоже отвечало стандартам.

По наличию фитостеринов определили мороженое с заменителем молочного жира. Производители «Как раньше», «Ля Фам» и «Филевское» не указали его на упаковке. Признаки фальсификации обнаружили в продукции марок «Филевское», «Ленинградское», «Вкусландия», «Ля Фам» и «Как раньше». В пломбире «Ермолино» и «Мишка на полюсе» нашли бактерии группы кишечной палочки.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала есть не больше одной порции пломбира в день, потому что он очень калорийный. Худеющих она призвала переключиться на сорбет.

Еда Роскачество Магазины Продукты
30 мая 2024, 10:38
Стало известно возможное место прощания с Анастасией Заворотнюк
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, предположительно, проведут в Московском театре имени Олега Табакова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, родные артистки намерены организовать прощание в театре, где Заворотнюк исполняла роли до тяжелого заболевания.

Она служила в театре с 1993 года. На счету Заворотнюк такие роли, как Наденька из «Обыкновенной истории» и Варя из «Страстей по Бумбарашу».

Актриса скончалась минувшей ночью от рака мозга, который диагностировали ей в 2019 году. За две недели до смерти здоровье Заворотнюк резко ухудшилось : появились сильные головные боли и слабость. Артистка очень похудела и почти не могла двигаться.

Театры Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк

Новости по теме