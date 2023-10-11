Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставили на продажу за 24 млн рублей
Национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского, расположенную в крымском поселке Ливадия, выставили на продажу. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.
«Ранее национализированная квартира выставлена на продажу путем открытого аукциона», - указали в сообщении.
Лот разместили на портале «ГИС Торги», где также находится остальное государственное и муниципальное имущество. Организатором аукциона стала распорядительная дирекция имущества республики. Заявки на участие в торгах, которые будут проходить в электронной форме, можно отправить до 26 октября. Само мероприятие состоится в понедельник, 30 октября.
Общая начальная стоимость недвижимости площадью в 119,5 «квадратов» составила 24 642 490 рублей.
Ранее СМИ сообщали, что квартира семьи украинского президента в Крыму была оформлена на его жену Елену Зеленскую.