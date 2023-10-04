Курсант московского Колледжа полиции предотвратил избиение таксиста

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По данным правоохранительных органов, Артем возвращался домой. Возле станции метро «Тушинская» он увидел, что между водителем такси и его клиентом возник конфликт. Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Он накинулся на водителя с кулаками.

Увидивший это курсант решил вмешаться в происходящее. Он сразу вызвал сотрудников полиции и удерживал «клиента» до их прибытия. Таксист выразил Артему благодарность, а зачинщика драки доставили в отделение.

Ранее сотрудники алкомаркета в Москве избили мужчину за, предположительно, кражу сухариков. Против них возбудили уголовное дело.