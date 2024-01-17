17 января 2024, 00:07

Курс на снижение. Причину изменения цен на яйца назвали в России

Unsplash
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Ситуация на рынке яиц в России стала постепенно улучшаться. Сейчас стоимость на этот продукт у отечественных производителей стабилизируется. Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов в беседе с «360» рассказал о ценообразовании куриных яиц в период праздников.

«Рост цен на яйца был обусловлен тем, что наблюдался достаточно высокий спрос. В итоге предложение не успевало за спросом. Еще период новогодних праздников совпал, поэтому эта продукция была крайне востребована и росла в стоимости. Сейчас наметилось падение цен на яйца и оно будет продолжаться», - отметил он.

По словам эксперта, стоимость не снизится до тех значений, которые были несколько месяцев назад, но изменения в ценообразовании произойдут.

«Есть пиковые какие-то моменты, например, та же самая Пасха, когда яйцо становится более востребованным, поэтому его стоимость вновь будет увеличиваться. Тех значений, которые рынок получил в предновогодний период в цене, а это до 140 рублей, он не достигнет к Пасхе, но такого рода колебания будут происходить и дальше», - объяснил Карпов.

Он также добавил, что даже при полной самообеспеченности этой продукцией отдельные колебания, которые совпадают с какими-то сложными ситуациями, например, птичьим гриппом, приводят к импорту. Объемы поставок яиц, которые шли на отечественный рынок из-за рубежа в 2023 году, были крайне незначительными, резюмировал собеседник издания.

Президент России Владимир Путин ранее связал подорожание яиц с повышенным спросом среди граждан на фоне увеличения их доходов.

Еда Праздники Рубль Россия Магазины Продукты
17 января 2024, 00:30
«Лолита — идеальная Пиковая дама». Участники «голой» вечеринки Ивлеевой попали на колоду карт
Freepik
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Участники скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» попали на колоду карт. Ее создал петербургский художник Александр Дуал. Он рассказал «360» о том, как ему в голову пришла эта идея.

Александр Дуал заявил, что его проект не предполагает коммерческого использования.

«Это просто как арт-объект, просто для себя. Возможно, можно будет поиграть с кем-нибудь. Либо где-то выставить на небольшой выставке ненадолго», - предположил художник.

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в конце декабря в столичном клубе «Мутабор». После нее в Сеть попали фотографии знаменитостей в откровенных нарядах. В результате скандала участникам тусовки отменили концерты и даже вырезали из «Новогодних огоньков». А Филиппа Киркорова предложили лишить звания Народного артиста России.

* Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Звезды, засветившиеся на вечеринке Ивлеевой, попали в колоду в качестве валетов, дам и королей. Тузы художник оформил лаконично - сопроводив изображением носка, который стал одним из символов тусовки. В колоде также появились два человека, которые на вечеринке не были и, вообще, не живут в России - бизнесмен Павел Дуров и певец Моргенштерн*. Они олицетворяют Джокеров.

По словам художника, идея создать такую колоду пришла к нему в голову, когда он увидел фотографию с вечеринки - образ одного из гостей уж очень подходил к игральной карте.

«Ну и все, в дальнейшем уже понеслась фантазия, каждый из гостей вставал на свое место и в голове у меня родился этот проект», - рассказал Александр Дуал.

Художник признался, что его любимая карта - Лолита, потому что она идеально подходит на образ Пиковой дамы. Также он отметил карту Короля пик - Филиппа Киркорова, и Дам - Ивлееву и Собчак.

Филипп Киркоров Художники Россия Анастасия Ивлеева
16 января 2024, 23:35
Wildberries ввел кнопку отмены для случайных заказов
РИА «Новости»
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Маркетплейс Wildberries запустил функцию отмены заказа кнопкой для защиты покупателей от случайных покупок. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании.

Кнопка для отмены заказа появилась на сайте и в мобильном приложении в разделе «Доставки» после оформления заказа.

«На первом этапе опция стала доступна для пользователей, которые покупают товары по постоплате. В будущем возможность отмены заказа по кнопке станет доступна для всех клиентов», - уточнили в компании.

Заказ можно отменить в первый час после его оформления или пока продавец не приступил к его сборке.

Новую опцию площадка начала тестировать в конце 2023 года. Прошлой осенью маркетплейс для защиты покупателей от случайных заказов добавил опцию дополнительного подтверждения покупок по биометрии - с помощью технологий Touch ID и Face ID (и их аналогов на Android).

Ранее пресс-служба компании Wildberries заявила, что продавцам компенсируют убытки из-за пожара на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Маркетплейс также пообещал вернуть покупателям деньги за сгоревшие заказы.

Торговля Россия Магазины Деньги Маркетплейсы
16 января 2024, 19:58
Стало известно, о чем просили юные москвичи Деда Мороза в этом году
РИА «Новости»
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Шестая почтовая кампания завершилась в Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках. Она началась 18 ноября 2023 и продлилась до 16 января 2024 года. Добрый волшебник в этот раз получил на 15% больше писем, чем в прошлый. Среди пожеланий встречали очень нестандартные, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что в столице в ноябре почтовые ящики работали в 41 парке, в культурных учреждениях и на других площадках. Отправить письмо зимнему магу можно было даже на станциях метро и в аэропорту.

«Всего зимнему волшебнику с начала акции написали 114 тысяч писем, 14 тысяч из которых отправили по электронной почте», - уточнил Фурсин.

Юные жители столицы просили в подарок технику, игрушки, одежду, косметику и домашних питомцев. Однако среди желаний было и то, что нельзя купить за деньги, - счастье, здоровье и любовь. Размеры писем были разными: от парочки небольших заметок до нескольких страниц.

Самыми необычными пожеланиями стали волшебная Золотая Рыбка, которая может выполнить любое пожелание, волшебная палочка, подводная лодка и даже башенный кран.

Ранее участники акции «Исполни желание» в Москве вручили новогодние подарки детям-инвалидам.

Дед Мороз Москва
16 января 2024, 19:49
Сроки переселения по реновации в Москве сократили для жителей почти 100 домов
Freepik
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Сроки заселения по программе реновации удалось сократить для жителей 93 старых домов, которые расположены в 35 районах Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Постояльцев собирались переселять на втором и третьем этапах программы, то есть в 2025–2028 и 2029–2032 годах. Жители 78 домов смогли осмотреть будущее жилье раньше назначенного срока в прошлом году.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что темпы развития программы набирают оборот благодаря регулярному подбору новых участков для строительства новостроек.

«С января 2023 года в столице добавилось 37 площадок для возведения новостроек. Работа по их подбору продолжается», - рассказал он.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что приблизительно 5,2 тысячи жителей из 78 старых домов оформили собственность в новых жилых зданиях, а еще около 650 уроженцев столицы выбрали жилье и заполняют необходимые документы.

С начала программы реновации в Москве возвели 304 жилых дома.

Реновация в Москве Москва

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