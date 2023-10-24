Куриное мясо начало дешеветь в России

При этом летом и в начале осени цены на курицу показывали стабильный рост. В августе средняя стоимость килограмма мяса была 208 рублей, в сентябре - 221 рубль. Рост цен объясняли физической нехваткой продукции и ажиотажным спросом на нее.

По данным «Ведомостей», в конце сентября замглавы Минсельхоза Оксана Лут обсуждала с компаниями необходимость снижать цены на тушки бройлера. В противном случае, участники рынка столкнулись бы с мерами госрегулирования.

В октябре стало известно, что минимальные цены на водку могут быть увеличены на 7% - до 301 рубля за пол-литра.

В октябре оптовые цены на куриное мясо впервые с июня начали снижаться. Средняя цена на тушку бройлера с 16 по 22 октября 2023 года упала на 2,8% - до 210 рублей. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные мониторинга Национального союза птицеводов.