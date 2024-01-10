Курганская пенсионерка попросила победителя «Столото» из Тюмени купить ей квартиру

Женщина пожаловалась, что оформляет группу по инвалидности, снимает квартиру и получает пенсию, которая едва превышает 11 тысяч рублей. Всю жизнь пожилая россиянка работала крановщицей на производстве, но так и не смогла накопить на приличную недвижимость.

«Я бы хотела обратиться к победителю, если он найдется, попросить его о помощи. Как благотворителя. Бывают же добрые люди!» - сказала Нина.

Сейчас у дочери пенсионерки есть около 800 тысяч рублей, но после роста цен для приобретения жилья требуется порядка двух миллионов рублей. Женщина добавила, что была бы благодарна победителю лотереи, если бы он смог добавить денег для покупки скоромной малосемейки.

При этом победителя лотереи из Тюмени еще не нашли. Человек, который сорвал куш, так и не пришел за выигрышем.

Представители «Столото» напомнили, что победитель может получить деньги в ближайшие 3,5 года, но если этого не произойдет, средства передадут в госбюджет.