Курьер привез россиянке пачку укропа с большим насекомым

Сочельник — это день перед Рождеством Христовым. Для православных верующих сочельник проходит 6 января. По давнему библейскому преданию именно в этот день в небе появилась Вифлеемская звезда — символ появления младенца-Спасителя. Существуют определенный правила, что можно делать в сочельник, а чего делать не стоит, сообщил Пятый канал.

Сочельник - это день перед Рождеством Христовым. Для православных верующих сочельник проходит 6 января. По давнему библейскому преданию именно в этот день в небе появилась Вифлеемская звезда - символ появления младенца-Спасителя. Существуют определенный правила, что можно делать в сочельник, а чего делать не стоит, сообщил Пятый канал.

Например, до появления первой звезды 6 января стоит отказаться от пищи, так как это последний день Рождественского поста. Во избежание несчастий лучше не выносить мусор и не заниматься рукоделием.

Также не нужно отказаться от сложных дел, иначе так пройдет весь года. То же самое касается уборки - например, не стоит подметать, чтобы не вымести удачу и достаток. Нельзя ругаться, чтобы не обратить на себя внимание нечистой силы.

Вечером нужно собраться на ужин всей семьей - лучше в доме родителей и обязательно не в черной одежде. Нужно попробовать все блюда со стола, чтобы год не оказался голодным. Потом рекомендуется выйти на улицу, смотреть на звезды и искать путеводную. В этот вечер люди славят Христа, колядуют и гадают. Колядки приносят успех и благополучие.

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