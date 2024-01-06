Курьер привез россиянке пачку укропа с большим насекомым
Живой палочник попался в запакованном укропе, который жительнице Перми доставил курьер. Она оформила покупку через доставку в одном из городских супермаркетов, сообщило Ura.ru.
«Обнаружили палочник при покупке укропа. Зелень доставил курьер. Покупку оформили 5 января», - отметили в материале.
Жительница Перми обратились в службу поддержки магазина. Ей вернули деньги за укроп, а также в качестве извинений дали купон на 100 рублей. Женщина пожалела насекомое и не стала его выбрасывать. Палочнику соорудили дом из подручных материалов.
Москвич заказал стейки в одной из столичной сети магазинов и во время приготовления заметил в мясе большую иглу.
Мужчина купил стейк в фирменном магазине, воспользовавшись приложением. После опасной находки он вернул стейк продавцу.