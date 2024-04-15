Куренков поручил оценочной комиссии обойти каждый дом в Орске

«Сейчас главное, чтобы каждая проблема жителей рассматривалась индивидуально. Нельзя игнорировать просьбы о помощи, люди не должны испытывать сложностей в получении денежных компенсаций, также необходимой медицинской, психологической и консультативной помощи», - сказал он.

Александр Куренков с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером побывали в Советском районе, наиболее пострадавшем от паводка в Орске. Министр поручил усилить оповещение жителей о компенсациях. Он заявил, что городским оценочным комиссиям следует осмотреть каждый дом на предмет пригодности для жизни.

Глава МЧС России в третий раз приехал в подтопленный Орск. Из города эвакуировали более 2,5 тысячи человек, сообщили «Известия». Под воду ушли свыше 3,7 тысячи домов.