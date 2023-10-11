«Куплю гараж»: выставку о гаражной культуре в СССР откроют в Москве

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Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко напомнила, что всего 40-50 лет назад гараж был мечтой каждого комсомольца. Советские люди проводили там большую часть свободного времени и воспринимали его как второй дом, где можно было творить и вносить частичку себя.

«Не только развивая технические навыки за ремонтом своих „ласточек“, но и отдыхая, заводя новых друзей или хобби, запасая соленья и картошку на зиму, а иногда и зарабатывая неплохие деньги. На выставке „Куплю гараж“ мы рассмотрим все грани той самой гаражной жизни», - рассказала она.

Выставку поделят на тематические зоны: «Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья», «Частный гараж. Предыстория», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть что беречь», «Для тех, кто может все починить» и другие.

Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова уточнила, что оба музея расположены на территории бывших гаражей. Это стало поводом для изучения феномена гаражной культуры в истории Москвы и России.

«Для кого-то гараж - это ностальгическое пространство из детства, с которым связаны игры с друзьями или выходные с родителями, для других - актуальное место для творчества и самовыражения», - отметила она.

На выставке посетителям покажут автомобили из фонда Музея транспорта Москвы: ВАЗ-2103, «Москвич-407», ЗАЗ-966 «Запорожец», а также ГАЗ-21 «Волга» из автоклуба «Волга М-21» (коллекция Дмитрия Кильпио) и другие легендарные машины.

Экспонаты обязательно принесут чувство ностальгии по давно забытым предметам быта советского человека: например, зрители увидят старые телевизоры, сервизы «Мадонна», радиолы.

Кроме того, 26 октября к выставке добавят экскурсионную программу, которая будет проходить по четвергам и пятницам в 17:00 и 19:00. Расписание и билеты появятся на сайте выставки.