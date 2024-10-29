29 октября 2024, 13:22

Культ смерти и сатанизм. Калужский клуб проверят после вечеринки в честь Хэллоуина

Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости

Следователи организовали проверку клуба в Козельске Калужской области после вечеринки в честь Хэллоуина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

В Сети появились сообщения о проведении в развлекательном учреждении псевдорелигиозных мероприятий.

«При этом используются христианские предметы и символы, демонстрируется культ смерти и религиозный сатанизм», - уточнили в СК.

Местных жителей обеспокоило привлечение подростков к участию в таких мероприятиях - это наносит ущерб воспитанию детей на основе традиционных ценностей. Подобные развлечения негативно сказываются на психическом развитии.

Иерей Илия Савастьянов ранее заявил, что христиане ни в коем случае не должны праздновать Хэллоуин.

Следственный комитет России Хэллоуин
29 октября 2024, 13:05
RPG-игра «Сатурн» с нелинейным сюжетом выйдет на ПК 29 октября
Читайте нас в: Google Новости
Во вторник, 29 октября, российские разработчики выпустили научно-фантастическую RPG-игру «Сатурн». Особое внимание при ее создании уделили деталям мира будущего, его реалистичному отображению, а также взаимоотношениям между людьми.

Сыграть в нее можно бесплатно в VK Play и на официальном сайте разработчиков. Кроме того, через несколько дней игра выйдет в Steam, а в ноябре состоится релиз мобильной версии.

Сделать проект бесплатным стало возможно за счет финансирования от Института развития интернета.

«Сегодня ниша отечественных научно-фантастических игр не занята, между тем потенциал и интерес к таким проектам довольно большой, и мы надеемся в будущем увидеть больше таких историй, в том числе на основе произведений наших фантастов», - отметил Андрей Воронков, заместитель генерального директора АНО «ИРИ».

По словам СEO Ninsar.Games Егора Сечинского, мир игры вдохновлен произведениями классиков научной фантастики: Александра Беляева, Станислава Лема и Братьев Стругацких. Также он выразил надежду, что«Сатурн» займет свою уникальную нишу в этих жанрах, а игроки смогут получить уникальный опыт.

Разработкой проекта занималась команда из более 30 человек.

Видеоигры
29 октября 2024, 11:52
Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов во владимирских школах антиконституционным
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Муфтий Чечни Салах Межиев назвал запрет на хиджабы в образовательных учреждениях Владимирской области нарушением Конституции. Его заявление опубликовала пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Муфтий напомнил, что Владимир Путин с уважением относится к исламской культуре. Также его удивление вызвало, что в документе упомянули только мусульманскую религиозную одежду.

«Надеемся, что это лишь по причине недостаточной его проработки составителями документа, а не целенаправленные действия против мусульман, направленные на дискриминацию», - заявил Межиев.

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области запретило носить никабы и хиджабы 22 октября. Ранее этот запрет осудил и другой региональный муфтий - глава управления мусульман Подмосковья Рушан Аббясов.

Чечня Запреты Ислам Образование
29 октября 2024, 11:45
Владелец бутовских коз захотел подарить Самойловой и Джигану еще одного питомца
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова вызвались помочь живущим в столичном районе Южное Бутово «бродячим» козам. Пенсионер Валерий Аникеев, которого по-простому называют дед Валера, разводящий рогатых, согласен на питомник, но только если он будет «козьим царством» для детей.

«Я соглашусь, и все детишки будут рады. <…> Я с удовольствием сделаю проект. У меня есть архитекторы, которые выполнят красиво. Люди будут приходить», - мечтательно сказал он.

Сейчас, по словам Аникеева, каждый день к нему приходят человек 50 с детьми. Многие гости приносят гостинцы, но не всегда угадывают с лакомствами. Пенсионер объяснил, что легендарные бутовские козы привередливы и даже упавшую на землю капусту есть не отказываются.

Самойлова в своем видеообращении также обещала нагрянуть в гости к деду Валере. Пенсионер немного смутился, что ему придется принимать звездную пару. Он запереживал, что негде будет разместить гостей - комнатушка у него небольшая. Однако Валерий Борисович подчеркнул, что готов подарить Самойловой козу, раз она так ими восхищается.

Новости о козлах и козах из Южного Бутова регулярно появляются в СМИ. Как и подобает настоящей банде, эти животные держат в страхе весь район: они объедают цветы на клумбах, портят припаркованные машины, проникают в магазины и другие общественные места. Местные жители неоднократно жаловались на животных.

В начале августа стало известно, что на владельца знаменитых бутовских коз подали в суд. Фермера обязали обработать территорию , поменять забор и положить покрытие. Пока он не выполнит эти требования, содержать животных ему не разрешат. Но никаких нарушений в содержании своих коз Валерий Борисович не видит и отдавать рогатых не собирается.

Дети Пенсионеры
29 октября 2024, 10:15
Ограничить продажу алкоголя в Вологодской области решили до 2 часов в день
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Вологодской области решили ограничить продажу алкоголя до двух часов в день. Документ об этом снова появился на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, С 1 марта 2025 года в регионе предложили запретить продажу спиртного, начиная с двух часов дня. А купить его можно будет только в промежуток с 12:00 до 14:00.

Ограничения предложили распространить только в рабочие дни и новогодние праздники.

Помимо этого, проект предлагает запретить продажу алкоголя в торговых объектах, которые находятся в помещениях жилых домов. Это же мера касается и расположенных в домах или на прилегающих территориях кафе и ресторанов.

Документ ранее уже публиковали на официальном портале правовой информации. Его удаляли по техническим причинам и снова вернули на сайт.

Праздники Законы Алкоголь

Новости по теме