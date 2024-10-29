Культ смерти и сатанизм. Калужский клуб проверят после вечеринки в честь Хэллоуина

Во вторник, 29 октября, российские разработчики выпустили научно-фантастическую RPG-игру «Сатурн». Особое внимание при ее создании уделили деталям мира будущего, его реалистичному отображению, а также взаимоотношениям между людьми.

Сыграть в нее можно бесплатно в VK Play и на официальном сайте разработчиков. Кроме того, через несколько дней игра выйдет в Steam, а в ноябре состоится релиз мобильной версии.

Сделать проект бесплатным стало возможно за счет финансирования от Института развития интернета.

«Сегодня ниша отечественных научно-фантастических игр не занята, между тем потенциал и интерес к таким проектам довольно большой, и мы надеемся в будущем увидеть больше таких историй, в том числе на основе произведений наших фантастов», - отметил Андрей Воронков, заместитель генерального директора АНО «ИРИ».

По словам СEO Ninsar.Games Егора Сечинского, мир игры вдохновлен произведениями классиков научной фантастики: Александра Беляева, Станислава Лема и Братьев Стругацких. Также он выразил надежду, что«Сатурн» займет свою уникальную нишу в этих жанрах, а игроки смогут получить уникальный опыт.

Разработкой проекта занималась команда из более 30 человек.