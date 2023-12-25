25 декабря 2023, 13:22

Кулинарные мастер-классы вошли в программу фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве

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На 23 локациях фестиваля «Путешествие в Рождество» состоятся мастер-классы, на которых можно будет научиться готовить угощения на открытом огне и в аутентичных русских печах. Профессиональные кулинары поделятся с гостями секретами приготовления новогоднего борща, классических щей и колбасок, а также расскажут увлекательную историю московской кухни. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На рождественских площадках 30 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8 января с 13:00 до 16:30 посетители смогут потренироваться в приготовлении традиционных щей с томатами и белыми грибами, а также научиться готовить жаркое из говяжьих ребрышек в соусе из меда.

С 1 по 7 января, тоже с 13:00 до 16:30, повара обучат приготовлению горохового супа с копченостями на офире и жарке трески с добавлением перловой каши и грибов.

Мастер-классы по созданию этих блюд состоятся на 10 площадках фестиваля, в том числе в сквере возле метро «Некрасовка», в Олимпийской Деревне и других.

В рамках фестиваля также будет проходить кулинарная викторина, самые активные участники получат новогодние подарки.

Ознакомиться с подробной программой фестиваля «Путешествие в Рождество» можно на официальном сайте. Во время праздника проведут более 1,5 тысячи мероприятий.

Также в столице стартовала гастрономическая программа «Московский новогодний завтрак». К ней присоединилось более 300 заведений.

Отдых Фестивали Новый год Москва 2023
25 декабря 2023, 13:35
Москвичей предупредили об очень низком давлении в понедельник
РИА «Новости»
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В понедельник, 25 декабря, в Москве преимущественно в вечерние часы пройдет небольшой снег, а на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Более того, атмосферное давление окажется существенно ниже нормы, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха 0…-2 градуса, в Подмосковье 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 725 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы», - уточнил он.

По его словам, погода в столице будет формироваться под влиянием приближающегося с запада теплого атмосферного фронта, а вечером он вызовет небольшой снег.

Кроме того, во вторник также ожидаются гололедица и мокрый снег. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов.

Синоптик Александр Шувалов также пообещал москвичам оттепель в конце предновогодней недели. В столице потеплеет до 2 градусов и пройдет мокрый снег.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
25 декабря 2023, 13:20
«Выполняет свои функции». Экономист объяснил необходимость параллельного импорта
Unsplash
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Параллельный импорт в России все еще нужен на фоне сложившейся ситуации. Об этом «360» рассказал экономист и политолог Александр Дудчак.

«Он (параллельный импорт - прим. ред.) выполняет свои функции, пока идет процесс создания производств, замещающих все то, что нужно получить, что прекратили получать от недружественных стран, но пока еще не нашли возможности замены», - объяснил специалист.

По его словам, параллельный импорт прекратят, когда появятся новые поставщики необходимых товаров или собственное производство.

«Как бы там ни было, но мы получаем по параллельному импорту продукцию, крайне важную для нас, но зачастую произведенную развитыми странами», - добавил экономист.

Дудчак выразил мнение, что Россия должна прекратить закупки у этих государств и обходиться собственным выпуском продукции. Также можно воспользоваться помощью дружественных стран, которые хотят развивать отношения с РФ.

«Хотя тут тоже желательно не впадать в крайность и не заменять импортозависимость от одних стран другими, даже дружественными. Но до этого еще пока далеко», - заключил эксперт.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 25 декабря сообщил, что действие механизма параллельного импорта в России продлят на 2024 год. По его словам, идет постоянная корректировка как производителей, так и номенклатуры, по которой отечественные компании выходят на заданные показатели качества.

Россия Минпромторг РФ Экономика Импортозамещение Денис Мантуров
25 декабря 2023, 13:18
Илон Маск назвал залог успешного ведения войны
«ВКонтакте»
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Залог успешного ведения военного конфликта — экономическая мощь государства. Об этом заявил гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Бизнесмен Дэвид Сакс выразил в соцсети мнение, что в любом затяжном конфликте побеждает страна, способная производить боеприпасы дольше и в больших количествах, чем у противника. Маск поддержал эту точку зрения.

«Экономическая мощь - это основа, позволяющая вести войны», - прокомментировал сообщение бизнесмена миллиардер.

Сакс изначально отреагировал на информацию о провале программы выпуска истребителей F-35. Проблемы возникли из-за трудностей с цепочкой поставок комплектующих, медленных темпов производства и высокой стоимости деталей.

Ранее Маск согласился с прогнозом Сакса о территориальных потерях Украины. По мнению бизнесмена, страна может остаться без Харькова, Одессы и других земель, если не согласится на мирные переговоры.

Залог успешного ведения военного конфликта - экономическая мощь государства. Об этом заявил гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Войны Илон Маск Экономика
25 декабря 2023, 13:09
Фестиваль «Мосгаз зажигает звезды» пройдет в Москве в 12-й раз
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Фестиваль «Волшебная сила голубого потока — Мосгаз зажигает звезды» пройдет в Москве уже в 12-й раз. За 11 лет он открыл почти 18 тысяч юных талантов, сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Фестиваль «Волшебная сила голубого потока - Мосгаз зажигает звезды» пройдет в Москве уже в 12-й раз. За 11 лет он открыл почти 18 тысяч юных талантов, сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Его участники с успехом выступают на профессиональных конкурсах, основывают свои группы, становятся студентами престижных учебных заведений и педагогами», - отметили в пресс-службе.

Фестиваль проводят по вокальному и художественному направлениям. Участники конкурса впоследствии успешно выступали в «Детской Новой волне», шоу «Голос. Дети», «Синей птице» и «Щелкунчике».

Сейчас проходит прием заявок на участие в 12-м сезоне фестиваля. Ее можно оставить с помощью электронной формы на сайте мероприятия. В нем могут принять участие дети от семи до 18 лет из всех регионов России. Первый этап пройдет в заочном формате.

Лучших исполнителей выберут в трех категориях: «Академический вокал», «Эстрадный вокал» и «Народный вокал». Отдельный конкурс проведут для ансамблей.

Ранее в Москве в павильоне Минприроды на ВДНХ наградили победителей детского конкурса «Заповедная сказка».

Дети Фестивали конкурсы Москва 2023

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