КТК из-за непогоды приостановил погрузку нефти в Черном море

В КТК напомнили, что нефть на Морском терминале отгружают через выносные причальные устройства в пяти километрах от береговой линии, с соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. Обычно перевалка продолжается и в плохую погоду, однако сейчас метеоусловия в районе Новороссийска крайне неблагоприятны: порывы ветра достигают 24 метров в секунду, высота волн - восьми метров.

О возобновлении погрузки компания пообещала сообщить дополнительно.

«Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания», - говорится в сообщении.

Уточняется, что резервуарные парки практически заполнены, так что прием нефти от грузоотправителей продолжается в сниженном режиме.