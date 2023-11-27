27 ноября 2023, 10:01

КТК из-за непогоды приостановил погрузку нефти в Черном море

piqsels
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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку нефти в Черном море из-за непогоды. Информация появилась в Telegram-канале компании.

В КТК напомнили, что нефть на Морском терминале отгружают через выносные причальные устройства в пяти километрах от береговой линии, с соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. Обычно перевалка продолжается и в плохую погоду, однако сейчас метеоусловия в районе Новороссийска крайне неблагоприятны: порывы ветра достигают 24 метров в секунду, высота волн - восьми метров.

О возобновлении погрузки компания пообещала сообщить дополнительно.

«Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания», - говорится в сообщении.

Уточняется, что резервуарные парки практически заполнены, так что прием нефти от грузоотправителей продолжается в сниженном режиме.

Черное море Нефть
27 ноября 2023, 10:41
Новый сервис для регистрации на культурные мероприятия в Москве появился в «МЭШ»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В «Московской электронной школе» («МЭШ») заработал новый сервис «Горизонты», который позволит записаться на культурные мероприятия онлайн. На нем наладили систему подбора событий согласно возрасту пользователя. Об этом сообщила первый замглавы столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.

«Мы понимаем, что в нынешнем новостном потоке не просто уследить за всеми мероприятиями. Чтобы все события были собраны в одном месте, мы запускаем сервис „Горизонты“ внутри „Московской электронной школы“», - подчеркнула она.

Лукашук добавила, что новый «путеводитель» заработал в тестовом режиме с базовым набором возможностей. Мероприятия разделили по 11 направлениям, среди которых «Культура и искусство», «Гибкие навыки», «Спорт», «Урбанистика», «Экономика», «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Мода и красота», «Точные науки», «Медицина» и «Технологии». Далее - их количество увеличат, а рекомендации будут выпадать на основе интересов пользователя.

Для того, чтобы попасть на мастер-классы, лекции и другие мероприятия, необходимо зарегистрироваться. Найти их можно, если зайти в «Дневник „МЭШ“», после - в раздел «Профиль», в нем нажать на «Объявления», а затем - на «Мероприятия». Также сервис доступен и по отдельной ссылке.

Ранее Лукашук рассказала об еще одной новой функции в «МЭШ».

Теперь родители смогут следить за успеваемостью детей, благодаря «Сводным отчетам». Данные будут формировать каждые две-три недели.

Выставки Дети Музеи Москва 2023
27 ноября 2023, 10:14
Более 100 тысяч московских школьников подали заявки на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с начала сентября стартовал новый сезон олимпиады для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы». На него подали уже более 100 тысяч заявок, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Ребята путешествуют по городу, разгадывают загадки о легендарных зданиях и музеях, изучают в игровой форме историю города и страны», - рассказал он.

Собянин добавил, что основной этап олимпиады завершится в конце марта следующего года.

В проекте, в том числе, задействовали такие площадки, как галерея «ЗДЕСЬ на Таганке», выставочный зал Варги, галереи «Беляево», «Выхино» и «Печатники».

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление сборной команде России, которая одержала победу в Открытой международной астрономической олимпиаде. Он отметил, что школьники подтвердили следование лучшим традициям отечественного образования.

Школы Сергей Собянин Москва 2023
27 ноября 2023, 09:17
Назван крупнейший поставщик виски в Россию
Freepik
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Латвия стала самым крупным поставщиком виски в Россию в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости», ознакомившись со статистикой крупнейших импортеров за период с января по сентябрь. За этот отрезок времени Латвия отгрузила продукцию на 190,6 миллиона долларов, поставки выросли более чем в шесть раз по сравнению с прошлогодними.

На втором месте оказалась Литва, отгрузившая виски в Россию на 28,9 миллиона долларов - в девять раз больше, чем в прошлом году.

Как пояснил агентству президент компании Ladoga Вениамин Грабар, логистическая цепочка практически не изменилась - изменился документооборот. Многие зарубежные поставщики не рискуют указывать Россию конечной точкой отправки товара, так что по документам импорт часто идет в Прибалтику, а оттуда уже в Россию. Соответственно, в таможенной статистике отправителями значатся страны Прибалтики.

В топ-5 также вошли Британия, Франция, Армения и Япония. Испания опустилась с третьего на седьмое место. В общей сложности за девять месяцев Россия импортировала виски на 262,5 миллиона долларов. Это почти вчетверо больше, чем с января по сентябрь 2022 года.

Латвия стала самым крупным поставщиком виски в Россию в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись со статистикой крупнейших импортеров за период с января по сентябрь. За этот отрезок времени Латвия отгрузила продукцию на 190,6 миллиона долларов, поставки выросли более чем в шесть раз по сравнению с прошлогодними.

Алкоголь
27 ноября 2023, 09:13
Потепление в первой половине дня пообещали москвичам 27 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня в Москве в первой половине дня столбики термометров поднимутся до плюс одного градуса, местами пройдет мокрый снег, а также возможны ледяные дожди. Вечером ситуация стабилизируется и образуется гололедица, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха -1- 1 градус, в Подмосковье - -3 - 2. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный пять –10 метров в секунду, порывистый», - написал синоптик.

Также, по его словам, атмосферное давление снизится и составит 725 миллиметра ртутного столба, к вечеру ситуация стабилизируется. Во вторник, 28 ноября, в столице выпадет снег. Температура воздуха опустится до -3...-5.

Это не первый снегопад в Москве за последние дни. Например, только за минувшие сутки в столице выпало 35% месячной нормы осадков, больше всего на юге города, отметил синоптик Евгений Тишковец.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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