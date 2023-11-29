29 ноября 2023, 19:30

Ксения Шойгу передала ВДНХ флаг с автографами членов экипажа МКС

Читайте нас в: Google Новости

Общественный деятель, спортивный функционер Ксения Шойгу передала павильону «Космос» на ВДНХ флаг Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Церемония состоялась на выставке-форуме Россия.

Общественный деятель, спортивный функционер Ксения Шойгу передала павильону «Космос» на ВДНХ флаг Всероссийского полумарафона «Забег.РФ».

Церемония состоялась на выставке-форуме Россия.

Стяг отправили на Международную космическую станцию 24 мая и вернули на Землю 27 сентября 2023 года. Флаг провел на орбите 126 дней. Космонавты Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев приняли участие в забеге 4 июня прямо на орбите. Она дали старт полумарафону на Земле по сеансу видеосвязи.

На флаге есть автографы всех членов экипажа МКС, вышедших на старт на беговой дорожке. Подарок вручили директору Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталье Задворной.

В рамках выставки «Россия» Ксения Шойгу вместе с директором департамента физкультуры Минспорта РФ рассказала о развитии этой сферы в стране.

Ранее Роскосмос на форуме «Россия» представил макеты космической обсерватории «Спектр-РГ» и Российской орбитальной станции. Гости также увидели элементы ядерного буксира.

МКС Космос ВДНХ Выставка-форум «Россия»
29 ноября 2023, 20:25
«Росла 41 год». Жительница Миньяра рассказала о краже елки со своего участка
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Миньяре Челябинской области чиновники украли с частного садового участка ель и поставили ее на площади. Хозяйка земли, где росло дерево, рассказала «360» подробности и показала ель на видео.

Женщина прислала ролик, на котором видны разбросанные «ненужные» еловые ветви. По ее словам, сотрудники местной администрации не предупредили хозяев о том, что собираются спилить дерево.

«Елка с нашего участка исчезла. <…> Администрация как-то так случайно, не предупредив нас, эту елку нашу срубила», - поделилась женщина.

Дерево посадили 1 сентября 1982 года - это сделал супруг женщины и его отец, По ее словам, ель была памятью о родителях.

«Когда эта елка доросла до 150-160 сантиметров, муж макушку у нее сломил. Чтоб она росла пушистой. Ну вот она пушистой и росла 41 год. Теперь она радует наш город», - посетовала хозяйка участка.

Она также засняла на видео уже установленную в центре Миньяра елку. Россиянка добавила, что написала по факту случившегося лично главе городской администрации и его заместителю, а также обратилась в земельный комитет. Однако ответа женщина не получила.

«Поэтому жители Миньяра, района и области заинтересовались и хотят, чтобы это не осталось безнаказанным. И просят, чтобы нам возместили моральный ущерб», - заключила россиянка.

О краже дерева с частного участка стало известно 29 ноября. По данным СМИ, елку спилил один из чиновников администрации Миньярского городского поселения.


Челябинская область Кражи Новый год
29 ноября 2023, 19:29
Запад думал, что Россия не слезет с его «технологической иглы» — Путин
Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости
Западные государства думали, что Россия никогда не слезет с их «технологической иглы». Однако это происходит довольно быстро, заявил президент Владимир Путин на конгрессе молодых ученых.

Так называемые партнеры РФ подсадили страну на эту иглу. Но благодаря усилиям молодых исследователей и их коллег слезть с «технологической иглы» оказалось возможно.

«И не просто возможно, а происходит довольно быстро», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что у отечественных производителей приборов появился рынок сбыта. Это значит, что возник и экономический стимул выпускать продукцию.

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук ранее заявил, что западные страны видят в России только источник ресурсов. Они ненавидят Путина за то, что он защитил государство и не дал врагам расчленить его.

Запад Владимир Путин Технологии
29 ноября 2023, 19:29
«Ими пользуются». Университет «Синергия» обвинили в обмане студентов
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Судья в отставке Владимир Комсолев обвинил университет «Синергия» в обмане студентов. Юрист рассказал «360», что молодых людей в вузе нанимают на работу менеджерами по привлечению новых абитуриентов, затем увольняют по статье и взыскивают деньги за обучение. По его словам, таких случаев немало.

Для работы нанимают 18-летних парней и девушек. С ними заключают ученический и трудовой договоры. Как подчеркнул собеседник «360», они хоть и совершеннолетние, но, по сути, еще дети, у которых нет никакого опыта в работе.

«Практически 90% времени перекладывается на работу, и студенты фактически не учатся, вынуждены работать как менеджеры по привлечению новых абитуриентов. На них возлагается обязанность», - сообщил Комсолев.

После возникают некоторые перегибы и начинается дискриминация: работающим студентам запрещают ездить на лифтах, носить определенную одежду.

«Но ключевым моментом является то, когда начинает этот студент не то что там права качать, а фактически по поводу работы задавать вопросы, с ним прощаются, увольняют по инициативе работодателя, а это влечет за собой взыскание денежных средств по обучению. По ученическому договору денежные средства взыскиваются, а это порядка одного миллиона рублей. Таких случаев немало. <…> Дети недовольны, фактически это же дети, ими пользуются. Вот в чем ситуация», - заключил он.

Прошлый скандал с вузом произошел в 2022 году: «Синергия» за деньги собиралась зачислить молодого человека, который планировал уклониться от частичной мобилизации. Резервист заплатил за зачисление 220 тысяч рублей, однако студентом так и не стал.

Вузы Скандалы
29 ноября 2023, 19:07
Законопроект об уголовном наказании для добровольцев одобрили в Госдуме
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект об уголовной ответственности добровольцев во время военной службы. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Проект закона внесли в ГД в ноябре. Документ предполагает распространение норм уголовно-процессуального законодательства на добровольцев. Речь идет о таких правонарушениях как неисполнение приказа, сдача в плен, сопротивление начальнику, повреждение или утрата военного имущества, симуляция или самовольное оставление места службы.

Пока что члены добровольческих формирований не несут ответственность за эти поступки. Законопроект предлагает привлекать добровольцев за преступления, ответственность за которые наступает в период мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Ранее правительство одобрило законопроект о социальных гарантиях и трудовых льготах для добровольцев Росгвардии и членов из семей. Депутаты ГД рассмотрели инициативу 27 ноября.

Законы Госдума РФ

Новости по теме