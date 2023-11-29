Ксения Шойгу передала ВДНХ флаг с автографами членов экипажа МКС

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Общественный деятель, спортивный функционер Ксения Шойгу передала павильону «Космос» на ВДНХ флаг Всероссийского полумарафона «Забег.РФ».

Церемония состоялась на выставке-форуме Россия.

Стяг отправили на Международную космическую станцию 24 мая и вернули на Землю 27 сентября 2023 года. Флаг провел на орбите 126 дней. Космонавты Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев приняли участие в забеге 4 июня прямо на орбите. Она дали старт полумарафону на Земле по сеансу видеосвязи.

На флаге есть автографы всех членов экипажа МКС, вышедших на старт на беговой дорожке. Подарок вручили директору Департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталье Задворной.

В рамках выставки «Россия» Ксения Шойгу вместе с директором департамента физкультуры Минспорта РФ рассказала о развитии этой сферы в стране.

Ранее Роскосмос на форуме «Россия» представил макеты космической обсерватории «Спектр-РГ» и Российской орбитальной станции. Гости также увидели элементы ядерного буксира.