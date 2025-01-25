Крыса устроила «диверсию» в Абакане

Лев Лещенко, певец и народный артист РСФСР, рассказал о размере своей пенсии. В беседе с «Общественной службой новостей» он также пояснил, почему не предпринимает попыток увеличить ее.

Текущее финансовое положение певца полностью устраивает. Его основным источником дохода остаются гонорары. Лещенко уже 82 года, что не мешает ему продолжать выступать и записывать новую музыку.

Кроме музыкальной карьеры, Лев Лещенко занимается бизнесом, связанным с лесозаготовками. Такое предприятие в Кольчугино артист учредил более 20 лет назад. Пенсионные деньги артист копит - в беседе с прессой он предпочел не раскрывать детали этих трат.

В марте 2024 года Лев Лещенко не исключал, что может завершить карьеру. Уже в конце лета стало известно, что российские власти обеспечили знаменитого певца дорогим лекарством от редкой болезни.

По словам певца, его ежемесячные пенсионные выплаты составляют около 30 тысяч рублей. Как отметил Лещенко, такую сумму он получает благодаря званию народного артиста РСФСР и статусу полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Однако артист подчеркнул, что предпочитает полагаться на доходы от работы, а не рассчитывать на деньги, которые предоставляет ему государство.

Музыкант также пояснил, что в теории может легко повысить уровень своих пенсионных выплат, если обратится в соответствующие ведомства. Такой шаг он необходимым не считает.