Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
Движение автотранспорта временно закрыли по Крымскому мосту во вторник, 10 октября. Меры будут действовать до 17:00, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.
Информацию о планируемом перекрытии движения также публиковали накануне , 9 октября. Водителей попросили учитывать это при планировании поездок.
В ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост, используя два надводных беспилотника. В результате взрыва погибли мужчина и женщина, травмы получила их несовершеннолетняя дочь. Повреждения получила автодорожная часть моста. Следственный комитет России возбудил дело о террористическом акте.
После ЧП движение автотранспорта осуществлялось в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления. В середине сентября движение по левой части моста восстановили. Завершить ремонтные работы должны к 1 ноября.
Причиной временного прекращения движения стало проведение восстановительных работ.