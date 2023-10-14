Крымский мост полностью восстановили с опережением сроков

Читайте нас в:

«От дорожников хорошие новости! Крымский пост восстановили на 18 дней раньше намеченного срока, по всем четырем полосам открыли движение автомобилей. Работа длилась менее трех месяцев, за это время разобрали два поврежденных пролета и надвинули новые. На все покрытие ушло свыше 360 тонн асфальтобетона», - написал он.

Хуснуллин отметил, что завершить работы с опережением сроков удалось благодаря героическому труду всех работников.

«Наши мостовики и дорожники под руководством ФКУ Упрдор „Тамань“ и Росавтодора проявили преданность делу и высокий уровень профессионализма», - добавил вице-премьер.

Украинские боевики совершили террористический акт на Крымский мост 17 июля. Они атаковали объект двумя надводными беспилотниками, в результате чего произошли взрывы, погибли два человека.