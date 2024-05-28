Крымский мост ночью перекрывали для автомобилей на пять минут

По сведениям на 07:00 28 мая, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

В начале мая постпред Украины при ООН Сергей Кислица тонко намекнул на возможность нового удара по Крымскому мосту. В ответ глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель предупредил, что киевскому режиму «воздастся сторицей» за каждую попытку агрессии.

Проезд автомобильного транспорта оказался перекрыт в 23:40 27 мая. Причины введения этой меры не уточнялись. Водителей, находящихся в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Уже в 23:45 опубликовали данные о возобновлении движения.