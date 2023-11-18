Крым собрался ввести налоговые льготы для туристического бизнеса
В Крыму прорабатывают вопрос введения налоговых льгот для туристического бизнеса. Об этом РИА «Новости» рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.
«Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки», - добавил Константинов.
По словам парламентария, также рассматривается загрузка крымских пансионатов через бюджетное финансирование.
Крым - популярное туристическое направление. Многие путешественники выбирают его не только для летнего отдыха, но и на новогодние праздники.
Гендиректор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с «360» порекомендовал Крым и для отдыха в конце осени - искупаться уже не выйдет, но можно насладиться видами и подышать морским воздухом.
Он отметил, что из федерального бюджета на поддержку туристической отрасли Крыма уже поступило 2,1 миллиарда рублей.