Крым собрался ввести налоговые льготы для туристического бизнеса

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«Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки», - добавил Константинов.

По словам парламентария, также рассматривается загрузка крымских пансионатов через бюджетное финансирование.

Крым - популярное туристическое направление. Многие путешественники выбирают его не только для летнего отдыха, но и на новогодние праздники.

Гендиректор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с «360» порекомендовал Крым и для отдыха в конце осени - искупаться уже не выйдет, но можно насладиться видами и подышать морским воздухом.

Он отметил, что из федерального бюджета на поддержку туристической отрасли Крыма уже поступило 2,1 миллиарда рублей.