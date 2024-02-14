«Крутится рядом». Московский зоопарк показал панду Катюшу и ее маму на тренинге

На опубликованных кадрах видно, как в какой-то момент Катюша прорывается между прутьями клетки прямо в объятия мамы. Маленькая панда крутится вокруг, но взрослая медведица деликатно отодвигает своего ребенка в сторону. Все это время сотрудники столичного зоопарка кормят Диндин разнообразными фруктами «Во время тренинга мамы, Катюша занимается своими делами, крутится рядом, Диндин не отвлекается на дочку. Разве что самую малость», - написала Акулова.

Несмотря на дисциплинированность Диндин, своего медвежонка она не обделяет заботой. Ранее Московский зоопарк показал кадры , где панды нежно обнимаются.

Панда Катюша с удовольствием присоединилась к маме, когда та занималась серьезным делом - проходила тренинг. Видео в своем Telegram-канале поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.