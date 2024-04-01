Крупнейшую в России доменную печь ЧерМК остановили на капремонт
Компания «Северсталь» остановила на капитальный ремонт крупнейшую в Россию доменную печь «Северянка» Череповецкого меткомбината (ЧерМК). Об этом сообщил РБК.
Основная задача капремонта заключается в обеспечении высокой надежности и производительности объекта. Компания разработала комплекс мер, позволяющих избежать снижения объемов готовой продукции, несмотря на остановку печи, отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.
«Объемы отгрузки товарной продукции и график исполнения клиентских заказов будут сохранены», - пообещал он.
В рамках капремонта специалисты заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, колошниковую защиту и верхний купол. Российские и китайские компании выступят поставщиками оборудования и материалов для ремонта.
В марте на предприятии «Северсталь» в Череповце произошел технологический инцидент. Его причиной стало попадание беспилотного летательного аппарата.