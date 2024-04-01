01 апреля 2024, 17:21

Крупнейшую в России доменную печь ЧерМК остановили на капремонт

РИА «Новости»
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Компания «Северсталь» остановила на капитальный ремонт крупнейшую в Россию доменную печь «Северянка» Череповецкого меткомбината (ЧерМК). Об этом сообщил РБК.

Основная задача капремонта заключается в обеспечении высокой надежности и производительности объекта. Компания разработала комплекс мер, позволяющих избежать снижения объемов готовой продукции, несмотря на остановку печи, отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

«Объемы отгрузки товарной продукции и график исполнения клиентских заказов будут сохранены», - пообещал он.

В рамках капремонта специалисты заменят огнеупорную футеровку печи и элементы системы охлаждения, колошниковую защиту и верхний купол. Российские и китайские компании выступят поставщиками оборудования и материалов для ремонта.

В марте на предприятии «Северсталь» в Череповце произошел технологический инцидент. Его причиной стало попадание беспилотного летательного аппарата.

Россия Заводы
01 апреля 2024, 17:14
Tele2 проведет ребрендинг в 2024 году
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Оператор мобильной связи Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года. Причина — истечение лицензии на использование шведского бренда.

«Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года», - привело РИА «Новости» сообщение компании.

В прошлый раз бренд обновлялся в 2017 году. Компания изменила фирменный стиль и слоган. Теперь предстоит изменить логотип и название оператора.

Шведская Tele2 AB продала ВТБ свою российскую дочернюю компанию в марте 2013 года. Право использования бренда распространялось на 10 лет.

В компании отметили, что во время разработки нового бренда стояла цель сохранить преемственность с существующим. Проект уже готов. Новое позиционирование представят до конца года.

Ранее сообщалось, что Tele2 продолжает масштабную модернизацию инфраструктуры в столичном регионе. За 2023 год представители компании установили в Москве и Московской области почти 250 новых базовых станций для обеспечения абонентов качественной связью в любой точке.

Tele2
01 апреля 2024, 14:27
Фейк: дипломатические паспорта России доказали, что СССР до сих пор существует
РИА «Новости»
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В Сети распространяют снимок дипломатического паспорта, который якобы доказывает, что Советский Союз до сих пор существует. Однако эти данные являются фейком, а снимок «гуляет» в интернете не первый год.

Фейк В Сети распространяют фотографию дипломатического паспорта некой Натальи Горшковой , рожденной во Владивостоке. На снимке в графе с обозначением страны, выдавшей документ, на двух языках указан Советский Союз.

Правда На самом деле фото размещено в Сети уже давно. Его можно встретить даже в публикациях от 2019 года. При этом снимок не имеет ничего общего с настоящим дипломатическим паспортом России. А документ советского образца выглядел совсем по-другому.

Таким образом, фото дипломатического паспорта на имя Натальи Горшковой не имеет ничего общего с реальными документами. Снимки распространяют в Сети, теша амбиции людей, которые пытаются прикрываться советскими законами в современной России и отрицают сам факт распада СССР. Как раз для таких случаев юристы периодически публикуют статьи , доказывающие безальтернативность юрисдикции РФ, развенчивая тем самым мифы о том, что Советский Союз еще жив.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фото Паспорта Интернет СССР Законы Россия
01 апреля 2024, 13:56
Иностранцам разрешат оставаться в России не дольше трех месяцев
РИА «Новости»
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Пребывание иностранцев в России предложили сократить вдвое и создать реестр зарубежных рабочих. МВД разработало законопроект об ужесточении государственного контроля в сфере миграции, сообщила представитель министерства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Проект федерального закона «Об условиях въезда и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» отправили на отзыв правительства. МВД предложило утвердить правовые основания для введения обязательной биометрической идентификации при пересечении границы и создания цифровых профилей.

Срок временного пребывания иностранцев правоохранители предложили сократить со 180 до 90 дней за год суммарно. Правом принимать решение о высылке нарушителей призвали наделить не только суды, но и уполномоченные федеральные органы власти.

Кроме того, в случае принятия закона об ужесточении контроля создадут реестры работодателей, имеющих право нанимать мигрантов, и самих иностранных рабочих. Для приезжих введут единый документ, удостоверяющий личность и дающий право на пребывание в стране. Нарушителям миграционного законодательства запретят оказывать услуги.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в 2023 году призывал усилить контроль за мигрантами. Он выступал за выдворение нарушителей.

Мигранты МВД РФ Визы
01 апреля 2024, 13:32
Арбенина спела о домашнем насилии
Global Look Press
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Рок-группа «Ночные снайперы» опубликовала новый музыкальный клип на песню «Обоюдное согласие», приуроченный к выходу нового сезона одноименного сериала. Видеоработа появилась на официальном You-Tube канале онлайн-кинотеатра KION.

Песня затрагивает проблему домашнего насилия, а также указывает на сложности, с которыми сталкиваются его жертвы.

«Тема насилия в семье - этого стыдного гадкого абьюза - глубоко тронула меня. До съемок в сериале я не задумывалась над этой абсолютно реальной проблемой, которую скрывают жертвы», - поделилась солистка группы Диана Арбенина в своем Telegram-канале.

В новом сезоне певица исполнила роль следователя Анны. Центральной темой сюжета стало расследование нападения девушки на собственного мужа - успешного предпринимателя и многодетного отца. Со временем обнаруживается, что отношения в семье были не такими идеальными, как казалось изначально.

Ранее Арбенина назвала беззаконием отмену ее концертов на Дальнем Востоке. Артистка заявила, что ей приказали молчать насчет срыва мероприятий.

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