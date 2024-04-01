Крупнейшую в России доменную печь ЧерМК остановили на капремонт

Оператор мобильной связи Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года. Причина — истечение лицензии на использование шведского бренда.

«Срок ее действия истекает 31 декабря 2024 года», - привело РИА «Новости» сообщение компании.

В прошлый раз бренд обновлялся в 2017 году. Компания изменила фирменный стиль и слоган. Теперь предстоит изменить логотип и название оператора.

Шведская Tele2 AB продала ВТБ свою российскую дочернюю компанию в марте 2013 года. Право использования бренда распространялось на 10 лет.

В компании отметили, что во время разработки нового бренда стояла цель сохранить преемственность с существующим. Проект уже готов. Новое позиционирование представят до конца года.

Ранее сообщалось, что Tele2 продолжает масштабную модернизацию инфраструктуры в столичном регионе. За 2023 год представители компании установили в Москве и Московской области почти 250 новых базовых станций для обеспечения абонентов качественной связью в любой точке.