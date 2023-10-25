Крупнейший оптовый рынок оцепили в Челябинской области

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Силовики оцепили рынок вечером в среду, 24 октября. На въезде на рынок расположили экипаж ДПС. Правоохранители перегородили там дорогу.

«Когда подошла к воротам, увидела, что там были сотрудники Росгвардии и целый строй мигрантов. Ворота рынка распахнуты», - рассказала местная жительница.

Она не смогла подчитать точное количество мигрантов, которых вывели с рынка. По предположению женщины, их было около 100 человек.

На месте также находятся сотрудники регионального управления Росгвардии. По данным издания, оптовый рынок перенесли из Челябинска в Кременкуль после утверждения проекта нового микрорайона в областном центре. Местным жителям не понравилось такое решение.

В среду, 25 августа, в челябинском аэропорту Курчатов задержали восемь рейсов из-за непогоды. Город накрыла метель. Однако спустя время воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.