23 октября 2024, 00:26

Крупнейшее в России хранилище древнего зерна нашли в Подмосковье

Читайте нас в: Google Новости

Крупнейшее хранилище древнего зерна обнаружили в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде. Более 2,5 тонны зерна находилось в Житном дворе, сообщили на сайте Института археологии РАН.

«Зерно относилось к числу стратегических запасов. В случае голода обитель обеспечивала пропитанием голодавших или экстраординарные потребности государства в зерне», - отметили в сообщении.

Специалисты отправят зерно на исследование во Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР). После расшифровки фрагменты его генов и генома, можно узнать все о культивируемых в прошлом растениях. Это поможет воссоздать их внешний вид.

По словам археологов, видовой состав зерен очень разнообразен, но уже сейчас понятно, что это рожь, ячмень, пшеница, овес и просо.

Во время раскопок в Татарстане сделаны значительные находки древних захоронений. Исследователи обнаружили останки девяти человек, а также каменные наконечники для стрел и украшения из кости.

Исследования Археология
22 октября 2024, 14:27
Ипотека в России: есть ли смысл на нее копить?
Читайте нас в: Google Новости
Новая реальность для тех, кто собирается взять ипотеку — 25% в год. С 22 октября кредит на строящееся жилье в «Сбере» можно взять минимум под 24,9%, а на готовое — под 24,6%. Базовые ставки выросли и вовсе до 27,5%. Что касается льготных программ («Семейной ипотеки», «Дальневосточной и Арктической ипотеки», «Ипотеки для IT»), минимальный первоначальный взнос увеличили до 50,1%.

Открываем ипотечный калькулятор Допустим, мы планируем купить двухкомнатную квартиру в новостройке в Москве. В октябре средняя стоимость такой оценивается в 18,5 миллиона рублей.

Первоначальный взнос, как предлагает банк, - 15,1%. В нашем случае это 2 793 500 рублей. Срок выбираем максимальный - 30 лет. И получаем, что в месяц за такую квартиру придется платить 356 172 рубля.

Если учесть, что долговая нагрузка по кредитам не должна превышать 30%, то, чтобы взять кредит, зарабатывать нужно как минимум 1 187 240 рублей. Многие из вас могут похвастаться такой зарплатой? А кто действительно зарабатывает больше миллиона в месяц, вряд ли захочет жить в небольшой «двушке» в районе МКАД.

Получается, ипотека стала не просто невыгодной, а неподъемной Если же идти от обратного, то за исходные данные нужно брать среднюю зарплату. В Москве это 83 615 рублей. Комфортный платеж в таком случае - 25 085 рублей. Мы его получим только при ставке в 4% - и то если откажемся от «двушки» в пользу «однушки» за 11 миллионов и увеличим первоначальный взнос до 35%.

Такой ставки в России не было никогда и ждать в ближайшие годы точно не стоит. А вот на возвращение к показателю в 10% годовых надеяться можно.

Ориентируемся на прогноз Центрального банка Курс на жесткую кредитно-денежную политику выбран не навсегда. Планы по изменению ключевой ставки указаны в отчете «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

В документе сказано, что в 2025 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 14–16%, в 2026-м - 10–11%, а в 2027-м опустится до нейтрального уровня.

Нейтральной называют такую ключевую ставку, которая не оказывает ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на инфляцию.

По данным ЦБ, это ставка в диапазоне 7,5–8,5% годовых.

Тогда и процент по ипотеке упадет до привычных 9-10%, а кредит станет куда более реальным для большинства семей.

Отсюда имеем два варианта Либо брать ипотеку сейчас под высокий процент, но заранее учитывать в договоре условия рефинансирования. Таким образом вы получаете возможность снизить свою ставку, когда ЦБ снизит ключевую.

Либо ждать смягчения условий, а деньги копить на накопительном счете, чтобы потом увеличить размер первоначального взноса и, соответственно, уменьшить срок кредита или размер ежемесячного платежа.

Второй вариант, безусловно, более безопасный. Но вряд ли приемлемый для тех семей, перед которыми остро стоит жилищный вопрос.

Исследования Археология
22 октября 2024, 11:57
Экономисты придумали решение проблемы «спящих» городов России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Институт экономики роста имени Столыпина презентовал новую классификацию малых городов России с населением до 100 тысяч человек, разбив их на восемь типов. Об этом сообщил РБК.

Экономисты отметили, что каждый из типов городов сталкивается со специфическими и общими проблемами, которые требуют индивидуальных подходов. Они обратили внимание на необходимость уплотнения городской застройки, это поможет развитию инфраструктуры, помогая местным инициативам и бизнесу. Основной проблемой для них остается отток молодежи.

Среди классифицированных типов выделены города с развитой промышленностью, где высокие зарплаты соседствуют с нехваткой современного жилья и неудовлетворительным здравоохранением. Экономисты рекомендуют развивать корпоративную медицину и жилье в таких населенных пунктах.

Города логистики и транспорта встречаются с аналогичными сложностями и нуждаются в создании дополнительных производств. Поскольку туристические центры зачастую страдают от перегрузки инфраструктуры, то для них экономисты предложили легализовать связанный с туристом теневой сектор.

К числу общегосударственных функций отнесены города с занятостью в сфере государственного управления и ЗАТО. В таких населенных пунктах предлагается развивать малый и средний бизнес. Эксперты указали на необходимость создания конкурентных условий для образовательных и медицинских работников в межмуниципальных центрах, а также выделения земель под социальную инфраструктуру в городах-спутниках.

Города смешанной специализации в основном характеризуются социальной и экономической разобщенностью, что решается через развитие малого бизнеса и общественных пространств.

Наконец, страдающие от слабой экономики «спящие» города могут рассчитывать упрощение взаимодействия с государством и налоговые льготы.

Ранее историк Афанасий Николаев предложил президенту Владимиру Путину перенести столицу России в Иркутск.

Россия Медицина Бизнес
22 октября 2024, 11:42
На льготную ипотеку в России направят 500 миллиардов рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правительство России выделило почти 500 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека» направят 446,9 миллиарда рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Для реализации «Дальневосточной и арктической ипотеки» по льготной ставке 2% предусмотрены 25,1 миллиарда рублей. На субсидирование «Семейной ипотеки» направят 142 миллиарда рублей.

Еще 269,8 миллиарда рублей пойдет на субсидирование процентной ставки в рамках «Льготной ипотеки» по ранее выданным кредитам.

В кабмине объяснили, что выделение дополнительного финансирования обусловлено в том числе повышением ключевой ставки Центробанка.

«Сбер» с 22 октября повысил на 3% ставки по базовым программам ипотеки. Теперь ставка приблизилась к 25% годовых.

Ипотека Правительство РФ Льготная ипотека
22 октября 2024, 05:34
Россиян предупредили о сокращении производства сливочного масла в стране
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Крупнейшие производители сливочного масла уведомили федеральные торговые сети о сокращении производства и приостановке отгрузке этой продукции из-за повышения стоимости товара. Об этом сообщили «Известия».

Речь идет, в частности, о продукции марок «Простоквашино», «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское».

Причина в том, что рынок столкнулся с ростом цен на сырье - сливки, его дефицитом, а также растущими издержками. Кроме того, наблюдается уменьшение веса упаковок.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что пока дефицита сливочного масла розничные сети не зафиксировали.

Издание отметило, что на сегодняшний день в Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла. Ситуацию прокомментировали и в Минсельхозе.

«Уведомления, которые могут получать торговые сети от отдельных поставщиков о корректировке объемов продаж какой-либо продукции по долгосрочным контрактам, не говорят о сокращении или приостановке производства товаров», - отметили в министерстве.

Ранее экономист Александр Разуваев предупредил россиян, что цены на продукты для новогоднего стола могут вырасти на 15%.

Россия Продукты

Новости по теме