Круглосуточные медпункты и реанимация. Как помогают пострадавшим волонтерам в Анапе

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«У нас есть все условия для оказания экстренной неотложной медицинской помощи, все оборудование и медикаменты также присутствуют», - сказала она.

В наличии у сотрудников медпунктов - дефибриллятор для сердечно-легочной реанимации, концентратор для подачи увлажненного кислорода, аппарат ЭКГ и реанимационные сумки с полным набором средств.

По словам Лящиной, бригады работают ежедневно с 09:00 до 17:00, затем на дежурстве остаются работники трех круглосуточных медицинских пунктов.

«В смене по три медика. Бригада работает по три-четыре дня, затем нас меняют», - пояснила фельдшер.

Чаще всего, заметила Лящина, волонтеры обращаются с обострившимися хроническими заболеваниями, головными болями и мелкими травмами.

В городской больнице Анапы организовали 14 резервных коек с подачей кислорода на случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов.

Накануне в городе скончался 17-летний волонтер. Его родственники убеждены, что юноша надышался мазутом при уборке , однако окончательную причину смерти еще не установили.