16 января 2025, 17:24

Круглосуточные медпункты и реанимация. Как помогают пострадавшим волонтерам в Анапе

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Открывшиеся на береговой линии Анапы медицинские пункты полностью готовы к оказанию помощи пострадавшим волонтерам. Об этом 360.ru рассказала фельдшер выездной бригады территориального центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина.

«У нас есть все условия для оказания экстренной неотложной медицинской помощи, все оборудование и медикаменты также присутствуют», - сказала она.

В наличии у сотрудников медпунктов - дефибриллятор для сердечно-легочной реанимации, концентратор для подачи увлажненного кислорода, аппарат ЭКГ и реанимационные сумки с полным набором средств.

По словам Лящиной, бригады работают ежедневно с 09:00 до 17:00, затем на дежурстве остаются работники трех круглосуточных медицинских пунктов.

«В смене по три медика. Бригада работает по три-четыре дня, затем нас меняют», - пояснила фельдшер.

Чаще всего, заметила Лящина, волонтеры обращаются с обострившимися хроническими заболеваниями, головными болями и мелкими травмами.

В городской больнице Анапы организовали 14 резервных коек с подачей кислорода на случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов.

Накануне в городе скончался 17-летний волонтер. Его родственники убеждены, что юноша надышался мазутом при уборке , однако окончательную причину смерти еще не установили.

Волонтеры Медицина Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
16 января 2025, 18:03
Школьник зверски избил одноклассника в Гусь-Хрустальном
РИА «Новости»
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После жестокого избиения мальчика под ликующие возгласы одноклассников в Гусь-Хрустальном проведут проверку. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская сайту «Подъем».

Видео, записанное в школе № 15 в Гусь-Хрустальном, разлетелось по социальным сетям накануне. На его кадрах школьник нанес однокласснику несколько сильных ударов, а затем под одобрительные крики толпы применил к пострадавшему удушающий прием.

По словам Раснянской, она уже связалась с родителями мальчика, который подвергался травле и пообещала оказать любую помощь. Детский омбудсмен добавила, что ни он, ни его обидчик не состояли на каких-либо учетах.

«К сожалению, все мы понимаем: это не единственный случай как в нашем регионе, так и в других, когда дети подвергаются травле. Здесь важно выстроить работу для того, чтобы не повторялись подобные моменты в жизни данного учебного учреждения», - сказала Раснянская.

Ранее стало известно, что в России готовят закон о наказании для несовершеннолетних за истязания сверстников и малолетних детей. У жестокости среди подростков появятся серьезные последствия.

Дети Школы Россия Школьники Избиения
16 января 2025, 17:58
Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений до 15 июля
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать до 15 июля семейный инструмент сбережений с возможностью налогового вычета по НДФЛ до миллиона рублей в год. Перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!» опубликовали на сайте Кремля.

Ответственными за проект глава государства назначил премьера Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Ранее российские банки объявили об открытии с 1 июля социальных вкладов с максимальной ставкой для людей с низким доходом.

Максимальная сумма, которую можно будет положить на депозит, составит 50 тысяч рублей.

Финансист Андрей Бархота назвал эту идею малоэффективной, поскольку, по его словам, заложенный максимум слишком мал, чтобы люди откладывали его.

Банки Россия Владимир Путин Михаил Мишустин Центробанк
16 января 2025, 13:03
Идею увеличения пособия по уходу за ребенком до 60% назвали непросчитанной
РИА «Новости»
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Предложение фракции ЛДПР увеличить размер пособия по уходу за ребенком до 60% можно назвать нереалистичным и непросчитанным. Об этом 360.ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

С инициативой выступила группа депутатов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Парламентарии предложили увеличить пособие по уходу за ребенком возрастом до полутора лет с 40 до 60% среднего заработка родителя.

«Это достаточно непросчитанное предложение. Работодатели уплачивают за сотрудников страховые взносы, которые при нормальных условиях труда составляют 30%. Из них 22% уходят на пенсионное обеспечение, а оставшиеся 8% делятся на социальное и обязательное медицинское страхование. И при увеличении формировании увеличенных страховых взносов система не справится с нагрузкой. Мы же не платим 60% взносов. Чтобы средств хватило на такое увеличение пособий, необходимо увеличивать и взносы», - пояснила Бессараб.

Она допустила, что авторы инициативы и сами, скорее всего, понимали, что проект не пройдет, однако им хотелось попытаться. Депутат также напомнила, что пособие растет и индексируется с каждым годом.

Ранее россиянам рассказали об увеличении размера пособия по родам и беременности. Максимальная сумма пособия превысит один миллион рублей.

Дети Выплаты в России Депутаты
16 января 2025, 12:47
В Бурятии собака спасла закрытую в рюкзаке кошку
РИА «Новости»
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Железнодорожники при помощи кинолога с собакой нашли в вагоне с углем в Улан-Удэ кошку и спасли ее. Об этом сообщил Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Автоматическая система осмотра подвижного состава зафиксировала бесхозный предмет в грузовом вагоне, который отцепили от поезда в целях безопасности.

Служебную собаку заинтересовал рюкзак. Сотрудники транспортной полиции открыли его и увидели внутри кошку, страдавшую истощением. Вероятно, животное долгое время находилось в сумке, поскольку вагон следовал из Кузбасса на Дальний Восток.

Кошку показали ветеринару, который оказал ей медицинскую помощь. Животное приютил один из сотрудников вокзала.

Собака, которую ранее бросили в подмосковной электричке , обрела новых хозяев. Пса оставили в вагоне вместе с кормом и пеленками.

Собаки Животные Кошки

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