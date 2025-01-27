27 января 2025, 15:47

Критику песни «Сигма-бой» в Европе оценили в «Движении первых»

РИА «Новости»
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Среди молодежи разных стран талант российских детей востребован, несмотря на попытки европейских политиков запретить популярный хит «Сигма-бой». Об этом в Telegram-канале написал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

«Культура отмены всего российского на Западе выходит на новый уровень, не имея ничего общего со свободой слова. <...> Горжусь тем, что талант наших ребят остается востребованным среди молодежи разных стран мира», - подчеркнул он.

Член Европарламента от партии «Вольт Европа», немецкий политик Нела Риль заявляла, что российский хит «Сигма-бой» якобы распространяет пророссийское и патриархальное мировоззрение.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России проверит поп-хит «Сигма-бой» из-за откровенных танцев школьниц.

Песни Европа Россия
27 января 2025, 17:09
В Магаданской области чипы для домашних собак стали обязательными
РИА «Новости»
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Жителей Магаданской области обязали регистрировать всех домашних животных и чипировать собак. Текст постановления разместили на официальном портале публикования правовых актов.

В регионе 1 января вступил в силу порядок регистрации домашних животных. Этот документ будет регулировать ответственное отношение граждан к питомцам и создание базы данных, которая облегчит их поиск.

«Наличие чипа является обязательным условием для регистрации собак. Владелец домашнего животного имеет право по своему выбору установить чип в любой ветеринарной организации», - уточнили в постановлении.

Получить соответствующие документы следует в течение двух недель с момента достижения животным трехмесячного возраста. Регистрация обязательна для собак, которые выше 30 сантиметров в холке.

В Московской области в течение 2024 года чипировали и зарегистрировали 10 тысяч домашних животных.

Собаки Животные
27 января 2025, 16:46
Французский «Независимый институт философии» признали нежелательным в России
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России по результатам проверки решила признать нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации «Независимый институт философии», основанной в Париже в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Своими задачами институт называл продвижение исследований и образования в направлениях философии и гуманитарных наук, а также поддержку свободной критической мысли на русском языке. Однако на конференциях, которые проводил институт, продвигались русофобские и антироссийские идеи.

«Чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции», - отметили в прокуратуре.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова предложила жестко наказывать иностранцев за проявление русофобии , приравняв ее к экстремизму.

Собаки Животные
27 января 2025, 16:18
Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к монументу «Мать-Родина» в память о жертвах блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время посещения мемориального комплекса президент России также возложил букет красных роз к одной из братских могил, в которой похоронен его старший брат, погибший в детстве во время блокады. Подойдя к месту захоронения, Путин опустился на колено и немного задержался у могилы.

Российский лидер приехал в Северную столицу, чтобы побывать на памятных мероприятиях по случаю 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». В комплексе, состоящем из 186 братских могил и шести тысяч индивидуальных захоронений, похоронены 420 тысяч жителей города и 70 тысяч солдат.

Ранее научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Валерий Григорчук нашел в домовой книге первое документальное подтверждение информации о том, что у Владимира Путина был старший брат. Профессор рассказал, что на странице со списком проживающих указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом находится приписка - Олег Владимирович, 1937 года рождения. Эта запись зачеркнута, что свидетельствует о его смерти.

Российский лидер приехал в северную столицу, чтобы побывать на памятных мероприятиях по случаю 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». В комплексе, состоящем из 186 братских могил и шести тысяч индивидуальных захоронений, похоронены 420 тысяч жителей города и 70 тысяч солдат.

Во время посещения мемориального комплекса президент России также возложил букет красных роз к одной из братских могил, в которой похоронен его старший брат, погибший в детстве во время блокады. Подойдя к месту захоронения, Путин опустился на колено и немного задержался у могилы.

Ранее научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Валерий Григорчук нашел в домовой книге первое документальное подтверждение информации о том, что у Владимира Путина был старший брат. Профессор рассказал, что на странице со списком проживающих указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом находится приписка с именем Олег Владимирович 1937 года рождения. Эта запись зачеркнута, что свидетельствует о его смерти.

Санкт-Петербург Памятники Россия Владимир Путин Блокада Ленинграда
27 января 2025, 12:07
Мужчина украл автомат с конфетами в Воронеже
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В Воронеже неизвестный молодой человек украл и попытался разломать автомат с конфетами, которые обычно устанавливают в супермаркетах. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина хотел вскрыть устройство и ломал его, разбрасывая части около мусорки внутри двора на улице Калашникова. Действия нарушителя попали на видео. На вопросы местных жителей он внятно ответить не смог, отвернулся и убежал.

Ранее в Москве впервые обокрали робота-доставщика компании «Яндекс» , который отвозил заказ на Смоленский бульвар. Злоумышленников ищет полиция.

Пьяная москвичка в начале января вломилась ночью в салон красоты и украла товар на 20 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Оказалось, что она не помнила о содеянном.

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