«Критика не смущает». Многодетная мать вышла замуж за приемного сына в Казани
Жительница Казани Айсылу Чижевская-Мингалим узаконила отношения со своим 22-летним приемным сыном Даниилом. Пара познакомилась в детском доме, в котором женщина работала музыкальным руководителем. В беседе «360» она рассказала, что их с молодым мужем на смущает критика со стороны общественности.
«С Даниилом мы познакомились в детском доме, я работала там музыкальным руководителем. Потом я забрала его в свою семью и воспитывала. Нас с ним не смущает мнение жителей Казани», - отметила собеседница издания.
Также при первой встрече она подумала, что перед ней был другой педагог, а не воспитанник. По данным Пятого канала , сначала будущие супруги вместе участвовали в конкурсах и фестивалях. После этого между ними завязалась дружба.
Сначала Даниил стал приемным сыном 53-летней женщины, а потом перешел в статус мужа. Чижевская назвала их брак творческим и идеальным. Помимо Даниила у Айсылу было семь детей, из которых только один родной сын.