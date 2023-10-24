«Критика не смущает». Многодетная мать вышла замуж за приемного сына в Казани

«С Даниилом мы познакомились в детском доме, я работала там музыкальным руководителем. Потом я забрала его в свою семью и воспитывала. Нас с ним не смущает мнение жителей Казани», - отметила собеседница издания.

Также при первой встрече она подумала, что перед ней был другой педагог, а не воспитанник. По данным Пятого канала , сначала будущие супруги вместе участвовали в конкурсах и фестивалях. После этого между ними завязалась дружба.

Сначала Даниил стал приемным сыном 53-летней женщины, а потом перешел в статус мужа. Чижевская назвала их брак творческим и идеальным. Помимо Даниила у Айсылу было семь детей, из которых только один родной сын.