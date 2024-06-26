«Кринжово выглядит». Милонов назвал перекачанные губы «страхом божьим»

В противном случае некоторые россиянки будут выглядеть так, словно их «покусали пчелы», считает парламентарий. Важно, чтобы инъекции проводили только квалифицированные специалисты - это вопрос эстетической медицины.

«Это все уродство. <…> Это выглядит ужасно, это кринжово выглядит. Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками. <…> Это действительно страх какой-то божий», - заявил Милонов.

Для медицинской операции нужно установить стандарт оказания услуги. Нужно прописать, какой должен быть объем, какая величина и какой процент.

«Я не знаю, кто это делает, но они становятся абсолютными уродками. <…> Тогда даже безвкусные ПТУшницы, которым какой-то папик дал денег, перестанут превращаться в ночные кошмары наших дорог», - сказал депутат.

Опрос, проведенный среди россиянок, показал, что в среднем женщины тратят на бьюти-услуги от 16 тысяч рублей в месяц. В эту сумму не вошли такие процедуры, как увеличение губ, эпиляция и наращивание ресниц.