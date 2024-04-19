Кремль заявил о востребованности программы «Время героев» для участников СВО

«Поскольку это инициатива Путина, конечно же, президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается. Это только начальный период развития системы. Для того, чтобы появились назначенцы, их нужно обучить» - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что судя по количеству заявок, программа оказалась очень востребованной. Некоторые бойцы решили обучиться онлайн, другие очно. Пресс-секретарь президента заявил, что сроки реализации программы пока неизвестны.

Владимир Путин объявил о запуске проекта «Время героев» при оглашении послания Федеральному собранию. В нем смогут участвовать бойцы с высшим образованием и управленческим опытом.

Сайт программы запустили в начале марта.