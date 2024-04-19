19 апреля 2024, 13:16

Кремль заявил о востребованности программы «Время героев» для участников СВО

РИА «Новости»
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Большое количество желающих принять участие в кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации подтвердило ее востребованность. Автор идеи, президент России Владимир Путин тщательно отслеживает реализацию проекта, заявил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Поскольку это инициатива Путина, конечно же, президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается. Это только начальный период развития системы. Для того, чтобы появились назначенцы, их нужно обучить» - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что судя по количеству заявок, программа оказалась очень востребованной. Некоторые бойцы решили обучиться онлайн, другие очно. Пресс-секретарь президента заявил, что сроки реализации программы пока неизвестны.

Владимир Путин объявил о запуске проекта «Время героев» при оглашении послания Федеральному собранию. В нем смогут участвовать бойцы с высшим образованием и управленческим опытом.

Сайт программы запустили в начале марта.

Дмитрий Песков Военные Владимир Путин Образование
19 апреля 2024, 12:48
Снегопад обрушился на Новгородскую область
Соцсети
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В Новгородской области выпал снег. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП53 Великий Новгород».

Подписчики канала также поделились кадрами, на которых видно, что в регион вернулась настоящая зима. Деревья, землю и дома засыпало снегом. В частности, об осадках сообщили жители Лычкова, Демянска и Загорья.

В региональном управлении МЧС еще накануне предупреждали об ухудшении погоды.

«Днем 19 апреля в Новгородской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега с дождем. Местами по области усиление северо-восточного ветра порывами 15-18 метров в секунду», - заявляли спасатели.

Снегопад также обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Судя по кадрам, которыми поделились местные жители, снег довольно крупный и не тает сразу.

Погода Снегопад
19 апреля 2024, 12:07
Снегопад начался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Телеканал «360»
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался снегопад. Местные жители поделились кадрами с «360». Судя по ним, снег довольно крупный и не тает сразу.


Спасатели заранее предупреждали жителей Петербурга о непогоде. По данным ГУ МЧС по городу, в течение дня 19 апреля местами ожидаются сильный снег, метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. На дорогах возможна сложная обстановка. Жителям посоветовали при сильном ветре поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и не ходить под ними, рекламными щитами и шаткими строениями. В метель не стоит пользоваться личным автомобилем и лучше подготовиться к возможным нарушениям энергоснабжения, закрыть газовые краны.

По прогнозу Гидрометцентра , 20 апреля в Санкт-Петербурге также возможен снег, температура воздуха не поднимется выше 2 градусов, а ночью и вовсе будет минусовой.

Ранее, 15 апреля, в Московской области прошел крупный град.

Санкт-Петербург Снегопад
19 апреля 2024, 12:01
Минобрнауки выявило проблемы при проверке в институте Пушкина
РИА «Новости»
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Проверка в Институте русского языка имени Пушкина обнажила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«Проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства», - указали в министерстве.

Накануне глава ведомства Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов и обсудил с ними вопрос о контроле за процедурой проведения экзаменов. Он поручил запретить с 1 мая коммерческим организациям проводить экзамены на знание русского языка для иностранцев и выдавать сертификаты.

Ранее Рособрнадзор проверил российские вузы , в которых проводятся экзамены для иностранцев. Ведомство выяснило, что правила нарушали все учебные учреждения. Им объявили предостережения.

Вузы Русский язык Правила Россия Экзамены История
19 апреля 2024, 11:44
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оформлением займов через «Госуслуги»
РИА «Новости»
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Мошенники используют новую схему, с помощью которой оформляют кредиты в микрофинансовых организациях при помощи учетной записи жертвы на портале «Госуслуги». Об этом предупредила пресс-служба Сбербанка.

Аферисты звонят людям через мессенджеры по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции. При этом они предъявляют поддельные удостоверения. Используя разные предлоги, в том числе с помощью запугивания, мошенники узнают у жертв пароли для входа в личный кабинет «Госуслуг» и код подтверждения, который приходит смс-сообщением.

Получив доступ, от имени человека аферисты берут кредиты в микрофинансовых организациях. А у жертв остаются долги под огромные проценты и взломанные аккаунты, откуда мошенники могут взять личные данные и использовать их в других преступных схемах.

«Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из смс-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц», - отметили зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что вытягивание информацию и просьбы предоставить «подтверждающие» данные - верный признак мошенничества.

Долги Мошенничество Сбербанк Кредиты Полиция Госуслуги

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