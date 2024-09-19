Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале

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В России начали работать над созданием реестра иностранцев, находящихся в стране незаконно. Об этом рассказал «Коммерсанту» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы», - отметил Горовой.

В числе ключевых задач, которые предстоит решить в рамках проекта, заместитель министра выделил «организацию межведомственного электронного взаимодействия с организациями, предоставляющими упомянутые услуги».

Кроме того, замглавы МВД выразил надежду на поддержку Министерства цифрового развития России и компетенцию технических служб органов внутренних дел.