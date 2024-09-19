19 сентября 2024, 09:56

Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале

РИА «Новости»
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На YouTube-канале Кремля возобновили публикации, несмотря на замедление видеохостинга. Работа идет, чтобы «дотянуться» до зарубежной аудитории, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что оживление YouTube-канала связано с необходимостью лучше доносить российскую точку зрения до иностранных зрителей.

«Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [Владимира Путина]», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Канал создали зимой 2005 года. В описании указали, что там транслируют обращения и комментарии президента России.

Ранее после изменений в работе видеохостинга скорость загрузки видео на YouTube решили замерить. По данным разработчика ПО для анализа пользовательского опыта Vigo, хостинг в России стал медленнее в 10 раз при просмотре роликов на стационарных компьютерах. На мобильных устройствах ролики загружались в четыре раза быстрее.

Кремль Дмитрий Песков Видео Работа YouTube
19 сентября 2024, 08:13
Реестр мигрантов-нелегалов начали создавать в России
РИА «Новости»
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В России начали работать над созданием реестра иностранцев, находящихся в стране незаконно. Об этом рассказал «Коммерсанту» первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

«После внесения в реестр эти граждане не смогут управлять транспортными средствами, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы», - отметил Горовой.

В числе ключевых задач, которые предстоит решить в рамках проекта, заместитель министра выделил «организацию межведомственного электронного взаимодействия с организациями, предоставляющими упомянутые услуги».

Кроме того, замглавы МВД выразил надежду на поддержку Министерства цифрового развития России и компетенцию технических служб органов внутренних дел.

Мигранты МВД РФ Россия
19 сентября 2024, 04:57
Пророчество Матроны Московской стало судьбоносным для стран Европы
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Мир столкнется с кардинальными переменами, ключевую роль в которых сыграет Россия. Такое пророчество делала Матрона Московская, сообщил «Медиапоток».

Подвижница благочестия говорила, что россияне пройдут трудные испытания, после которых их ждет сладкая победа. При этом народ должен восстановить «три столпа русской земли»: традиции предков, православие и духовное развитие.

Как отмечала святая, без российской поддержки страны Европы будут схожи с пустынными могильными землями. Когда Россия пройдет все предначертанные ей трудности, созданное европейскими соседями «кольцо ненависти» перестанет угрожать этой стране.

Ранее стало известно, что священник Иоанн Кронштадтский, который оставил после смерти много предсказаний о российском будущем, назвал 2024 год поворотным для РФ. Как отметило ИА «Кулик», часть из его пророчеств уже сбылась.

Православие Европа Россия
18 сентября 2024, 16:55
«Раскрывается душа России». Путин назвал главные особенности российских женщин
РИА «Новости»
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Российские женщины обладают красотой, притягательностью, теплотой, милосердием и душевной щедростью. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании четвертого Евразийского женского форума.

«В российских женщинах раскрывается душа России», - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что форум демонстрирует миру открытость и гостеприимность России. По его словам, в стране с уважением относятся к культуре и самобытности других государств и высоко ценят диалог, доверие и дружбу.

На мероприятие в Петербург прибыли делегации из всех российских регионов, а также женщины-лидеры из 126 стран, отметил Путин.

Ранее президент напомнил о попытках Запада запугать многонациональный народ России. Он подчеркнул, что недоброжелателям никогда не удастся добиться этой цели. По его мнению, российский народ, несмотря на этническое и религиозное разнообразие, имеет общую культуру. Противники России не понимают, с кем имеют дело, заключил Путин.

Санкт-Петербург Женщины Владимир Путин
18 сентября 2024, 12:35
ГД подготовит изменения, связанные с вопросами знания русского языка мигрантами
РИА «Новости»
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Комиссия Госдумы по миграционной политике начала работать над изменением законопроекта, связанного с вопросами знания мигрантами русского языка, их образования и социальной адаптации. Об этом заявила депутат Ирина Яровая, ее слова привело РИА «Новости».

По словам вице-спикера Госдумы, для депутатов в приоритете безопасность, защита законных прав и интересов граждан России.

«Поэтому мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования и социальной адаптации, которые будут нами представлены уже в самое ближайшее время, на следующем заседании комиссии», - отметила Яровая.

Ранее Минобрнауки поддержало предложение включить в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов устную часть. Для реализации идеи необходимо внедрить юридические правки, добавил замминистра Константин Могилевский. Кроме того, стало известно, что Минпросвещения посоветовало российским школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей мигрантов в классах до трех.

Мигранты Законы Госдума РФ

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