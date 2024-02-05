05 февраля 2024, 13:36

Кремль указал на важность продолжения работы «Яндекса» в России

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Кремлю важно, что компания «Яндекс» продолжит работать в России. Можно приветствовать достигнутые договоренности по продаже основного бизнеса консорциуму частных инвесторов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Яндекс» является одним из национальных чемпионов в экономике в сфере высоких технологий. Компания дает работу талантливым россиянам, много молодых людей ищут работу именно в «Яндексе».

«Для нас, конечно, важно продолжение работы этой копании именно у нас в стране», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что главным владельцем остается российский менеджмент компании, что тоже важно.

Ранее стало известно, что нидерландская компания Yandex N.V.

продаст российский бизнес «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Новой головной организацией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».

Декан факультета права НИУ ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов считает, что продажа бизнеса «Яндекса» станет новым этапом развития компании и важнейшим решением в целом, сообщили «Известия».

Кремль Яндекс Дмитрий Песков Россия Работа Бизнес
05 февраля 2024, 12:22
Москвичей пригласили на тренинги по трудоустройству
РИА «Новости»
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Служба занятости Москвы подготовила для соискателей в столице тренинги, онлайн-семинары и практические занятия. Об этом сообщили в пресс-центре организации.

Образовательная программа охватит все аспекты поиска работы: от создания стратегии карьерного роста до тонкостей создания резюме и подготовки к встречам с потенциальными работодателями, а также повышения бизнес-квалификаций.

«Помимо базовых профессиональных компетенций, современные работодатели особо ценят наработанные с опытом гибкие навыки. Чтобы оставаться востребованным в своей нише сотрудником, грамотно презентовать себя, в том числе после освоения новой профессии, их можно и нужно развивать», - рассказал директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

Некоторые сессии пройдут в центре обслуживания «Моя работа» по адресу Шаболовка, 48. Например, 13 февраля горожан пригласят на деловую игру «Мое конкурентное преимущество», где они смогут разработать свои стратегии выделения на фоне конкурентов. На семинаре «Управляй своей карьерой» 20 февраля участники научатся выстраивать свои карьерные цели и разрабатывать персональные планы для их достижения.

В рамках проекта организуют несколько вебинаров - «Нейросети для бизнеса», «ИП или самозанятость» - и тренингов, таких как «Секреты создания визуального контента» и «Доверие как двигатель продаж».

Дополнительно состоятся мероприятия, посвященные помощи в трудоустройстве людей с инвалидностью. Так, 7 февраля пройдет встреча клуба «Хочу работать», ориентированного на соискателей с ограничениями по здоровью.

Работа Образование Москва
05 февраля 2024, 12:18
«Спланированная акция». Чехова рассказала о беспределе в сочинском аэропорту
РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова опоздала на авиарейс из Сочи в Москву. Знаменитость должна была лететь «Аэрофлотом» и ожидала посадку в бизнес-зале, а как только ее объявили, отправилась к стойке. Там звезде сообщили, что посадка уже окончена. С аналогичной проблемой столкнулись еще несколько пассажиров. В интервью «360» Чехова призналась — есть предположение, что в сочинском аэропорту прокручивают определенную схему: делают так, чтобы люди опаздывали на рейс и покупали новые билеты.

«Есть ощущение, многие подписчики мне писали, что они (аэропорт - прим. ред.) какую-то схему с финансами прокручивают. Потому что каждый рейс несколько человек, минимум пять-шесть, опаздывают. Чаще всего в Сочи берут билеты несдаваемые, они достаточно дорогие. Люди потом бесконечно шли и покупали новые билеты», - рассказала телеведущая о своих наблюдениях.

Собеседница «360» сообщила, что подобное происходит только в межсезонье.

«Как будто у них в межсезонье меньше летает народу. И они таким образом лишний себе доход [делают]. Люди покупают новые билеты постоянно. Причем схема у них отработана, полная дискоммуникация с бизнес-залом», - добавила она.

Телеведущая предположила, что в бизнес-зал поступает информация либо неверная, либо с опозданием. Например, сначала объявляют посадку для всех пассажиров, потом для летящих бизнес-классом. Но последние просто не успевают дойти. По словам Чеховой, сообщение о том, что посадка на рейс закрыта, прозвучало, когда актриса была на полпути. Вместе с ней к стойке бежали еще несколько пожилых женщин. Но в самолет их не пустили.

«В итоге мы покупали новые билеты. На секундочку, бизнес-билет стоит более 100 тысяч рублей. Поэтому у меня есть полное ощущение, что это какая-то спланированная акция», - заявила артистка.

Чехова вместе с другими опоздавшими пассажирами ради интереса засекла, сколько времени проходит от объявления о начале посадки до ее закрытия. Вышло около семи минут. Телеведущая предположила, что сокращать срок посадки могли на самолеты, которые опаздывают, и им нужно скорее вылететь в пункт назначения, чтобы не получить штраф. Но ситуация повторялась от рейса к рейсу.

«Не только с „Аэрофлотом“ такая история. На наших глазах ровно по семь минут давалось на любой рейс: „Уральские авиалинии“, „Россия“, „Победа“», - подчеркнула она.

Пока на публикацию знаменитости о произошедшем в аэропорту никто не откликнулся: ни представители авиакомпании, ни воздушной гавани. Чехова отметила, что, возможно, ей придется писать жалобу. Телеведущая ранее назвала происходящее бардаком и призвала руководство воздушной гавани обратить на это внимание.

Сочи Аэрофлот Самолеты Россия Актеры
05 февраля 2024, 11:42
Три свадьбы сыграли на станции метро «Маяковская» в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в ночь с 3 на 4 февраля на станции московского метро «Маяковская» три пары заключили брак. Свадебные церемонии прошли в рамках проекта «Новые адреса счастья». О нем рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Проект «Новые адреса счастья» инициировал мэр столицы. Парам предложили более 30 оригинальных мест для свадебной церемонии, в том числе - московское метро. Подземка вошла в список локаций в 2021 году.

«За это время на „Маяковской“ поженилась 51 пара», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По словам Раковой, интерес к выездным регистрациям брака среди горожан непрерывно растет. За первые два месяца уже забронировали более 40% временных слотов на 2024 год. Особым спросом пользуется именно станция «Маяковская»: почти все места в этом году уже заняты.

«Мы всегда учитываем пожелания молодых и в случае большого спроса выделяем дополнительное время для бракосочетаний», - добавила она.

Чтобы заключить брак на платформе станции «Маяковская», пары должны лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 Ознакомиться со всеми предлагаемыми местами поможет сервис «Наша свадьба» , запущенный в 2023 году.

За год в Москве создали более 86,5 тысячи семей. Чаще всего женились в августе и июле.

Свадьбы Метро Метро Москвы Анастасия Ракова Максим Ликсутов Москва
05 февраля 2024, 10:04
Спрос на льготную ипотеку рухнул в Москве и Петербурге
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Регионы с дорогим жильем почувствовали падение спроса на льготную ипотеку. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край — они сильнее остальных пострадали от ужесточения условий госпрограммы, сообщил РБК после исследования статистики «Дом.РФ».

«За неполный январь 2024 года физические лица подали в Москве 7,97 тысячи заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% уступает прошлогоднему уровню», - написало издание.

В Петербурге число обращений по этой программе упало на 28,9%, в Краснодарском крае - на 16,6%. Но общее количество заявок в России на льготную ипотеку под 8% за неполный январь выросло на 7%.

В России до 1 июля 2024 года действуют льготная ипотечная программа на новостройки под 8% и семейная ипотека. Многодетные семьи также могут воспользоваться субсидией на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей. Президент Владимир Путин отмечал, что программу семейной льготной ипотеки надо продлить. При этом необходимо сделать так, чтобы ей не злоупотребляли.

Ранее правительство России решило продлить программу семейной ипотеки и поддержать льготные кредиты на покупку жилья в новых регионах и на Дальнем Востоке. Это влияет на рост строительства и дает дополнительный спрос на жилье.

Регионы с дорогим жильем почувствовали падение спроса на льготную ипотеку. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край - они сильнее остальных пострадали от ужесточения условий госпрограммы, сообщил РБК после исследования статистики «Дом.РФ».

Санкт-Петербург Россия Ипотека Владимир Путин Льготная ипотека Краснодарский край Москва

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