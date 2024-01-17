Кремль сообщил о разработке проекта амнистии для ряда осужденных женщин
Получившие реальные сроки отдельные категории россиянок могут выйти на свободу по амнистии. Поручение о разработке такой инициативы дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в перечень поручений указание главы государства пока не вошло, потому что работа по этой инициативе только началась.
«Тема амнистии [женщин] у президента на повестке дня. Он дал необходимые поручения. <...> Сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы», - заявил Песков.