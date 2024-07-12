12 июля 2024, 13:30

Кремль опроверг сообщения о планах заблокировать YouTube

Unsplash
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Видеохостинг YouTube стал медленней работать в России не из-за ограничений со стороны правительства, а из-за проблем с оборудованием. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что руководство страны не планировало ограничивать доступ к сервису. Он отметил, что оборудование YouTube не обновляется уже несколько лет, что повлияло на работу видеохостинга.

Песков добавил, что российская сторона обращалась к владельцам платформы, но они заняли категоричную позицию в отношении рынка страны.

Ранее Ростелеком предупредил, что в работе YouTube могут возникнуть сбои. В работе оборудования Google заметили неполадки, фиксируется перегрузка сервисов из-за роста трафика.

Кремль Россия YouTube
12 июля 2024, 13:25
Потерпел фиаско: блогер Шабутдинов не смог отстоять честь и достоинство в суде
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Компания блогера Аяза Шабутдинова попыталась через суд избавиться от негативных отзывов на бизнес-коуча в интернете, но потерпел фиаско. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, после ареста Шабутдинова Интернет заполонили отзывы от пострадавших. Тогда компания блогера ООО «Лайк центр» отправилась в суд, чтобы реабилитировать в глазах общества своего создателя.

Юристы собрали скриншоты гневных комментариев, оставленных в соцсетях, обратились в суд, чтобы их признали негативными порочащими репутацию центра.

Однако суд отказал, так как оспариваемые отзывы - это оценочные суждения и субъективное мнение.

Тем временем Шабутдинов старается с пользой проводить время в СИЗО, он уже разрабатывает новый курс , помогающий достичь целей и успеха. Блогеру приходится писать новую программу на тетрадках от руки.

Суд Интернет Соцсети Блогеры Аресты
12 июля 2024, 13:04
Ради эффектного момента: Сеть возмутили страшные кадры с конем на съемочной площадке
Freepik
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Пользователи Сети возмутились после появления кадров со съемочной площадки фильма «Мой любимый чемпион». На них лошади связали ноги и снимали ее падение ради эффектного момента. Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк запустила петицию за запрет к показу картины из-за жестокого обращения с животными, сообщил Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах с площадки видно, как двое мужчин натягивают канат, когда лошадь пытается перепрыгнуть через барьер. Из-за этого животному не удается оттолкнуться и оно всем весом падает на шею вместе с наездницей.

По словам режиссера картины Александра Данилова, для съемок взяли специального каскадерского коня, который был готов к трюкам. Лошадь снималась около часа в день и у нее было четыре дублера. Более того, для сцены изготовили специальные мягкие бревна, обитые поролоном.

Данилов заверил, что трюк выполняли каскадеры-профессионалы. Лошадь чувствует себя хорошо и после снялась в нескольких проектах.

Ранее дочь дрессировщика Аскольда Запашного получила переломы после падения лошади в цирке. Животное поскользнулось и упало прямо на наездницу.

Кино Фильмы Животные
12 июля 2024, 10:08
Чернышенко поручил создать линию психологической помощи детям и их родителям
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Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил создать службу экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Политик поддержал инициативу на заседании координационного совета при кабмине по проведению в России Десятилетия детства.

«Он поручил проработать вопрос с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по созданию короткого номера службы - „124“», - отметили в пресс-службе.

Чернышенко указал на важность качественных изменений в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, спорт, социальная защита и безопасность. Это должны прочувствовать все семьи в России, подчеркнул вице-премьер.

Кандидат психологических наук Наталья Авдеева заявила, что основная часть проблем в российских семьях связана с материальным фактором. Не менее остро стоит жилищный вопрос. На этом фоне пары откладывают свадьбу и рождение ребенка.

Дети Здравоохранение Семья
12 июля 2024, 04:34
Ученые назвали идеальное число сексуальных партнеров для мужчин и женщин
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Немецкие ученые выяснили, какое число партнеров идеально для мужчин и женщин. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Social Psychological and Personality Science.

В эксперименте участвовали 360 человек. Выяснилось, что для мужчин приемлемо за всю жизнь иметь четыре-пять партнерш, включая одноразовые связи. Мастурбировать мужчины предпочитают не более трех-четырех раз в неделю. А заниматься сексом сильный пол хотел бы четыре-пять раз за тот же период.

Женщины считают, что за всю жизнь можно иметь не более двух-трех партнеров, включая случайные контакты. В неделю слабый пол предпочитает заниматься сексом три-четыре раза, мастурбировать не более двух-трех раз.

В Англии мужчина решил разнообразить интимную близость, насмотревшись порнофильмов. В итоге он получил химический ожог и не мог заниматься сексом долгое время.

Исследования Женщины Ученые Мужчины Секс

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