Кремль опроверг сообщения о планах заблокировать YouTube

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что руководство страны не планировало ограничивать доступ к сервису. Он отметил, что оборудование YouTube не обновляется уже несколько лет, что повлияло на работу видеохостинга.

Песков добавил, что российская сторона обращалась к владельцам платформы, но они заняли категоричную позицию в отношении рынка страны.

Ранее Ростелеком предупредил, что в работе YouTube могут возникнуть сбои. В работе оборудования Google заметили неполадки, фиксируется перегрузка сервисов из-за роста трафика.