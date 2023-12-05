Кремль опроверг проведение амнистии женщин в 2023 году

«Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить», - сказал он.

Дмитрий Песков также отказался называть конкретные имена женщин, которые смогут подпасть под одобренную президентом России Владимиром Путиным амнистию.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека правозащитница Ева Меркачева предложила помиловать женщин , осужденных за ненасильственные преступления и имеющих детей, а также тех, кто совершил такой проступок впервые, и по их делам нет потерпевших или они не против амнистии.

Президент поддержал эту идею. Он сказал, что нужно подготовить и принять такие решения.