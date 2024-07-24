24 июля 2024, 19:33

Кремль обозначил приоритет в вопросе запрета никабов

Pxhere
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Традиции должны уступать перед интересами безопасности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фестивале новых медиа в «Сенеже», сообщил сайт News.ru.

«Мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами», - подчеркнул Песков.

Необходимость отказа от ношения религиозной одежды, закрывающей лицо, отметил он, продиктована интересами обеспечения безопасности. При этом ранее Песков заявлял, что тема запрета никабов в России не обсуждается в Кремле, дискуссий на этот счет нет.

О необходимости ввести запрет на ношение никаба в России заявил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. Позже эту идею поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Локальный запрет никабов уже ввели в Дагестане. Муфтий республики Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, не нашедший оснований для введения запрета на ношение этого элемента одежды.

Требования о запрете ношения никаба начали появляться после террористической атаки в Дагестане 23 июня 2024 года.

Кремль Одежда Дагестан Дмитрий Песков Запреты Россия Фестивали Следственный комитет России
24 июля 2024, 20:21
СК предложил ввести «весомый налог» для бизнесменов, у которых работают мигранты
РИА «Новости»
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Следственный комитет предложил предусмотреть «весомый налог» для предпринимателей, использующих труд мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом власти намерены экономически мотивировать бизнесменов, у которых работают россияне.

Среди других предложений: выдавать российские паспорта мигрантам только при постановке на воинский учет , создать единую систему сбора и учета информации об иностранцах, установить определенные требования к владению русским языком детьми мигрантов.

За первые полгода 2024-го число преступлений экстремистской направленности, которые совершали мигранты, выросло на 55%. Проблема преступности приезжих, по мнению главы СК, тесно связана с тем, что предприниматели активно привлекают на работу иностранцев.

Ранее стало известно, что московские суды за первые шесть месяцев 2024 года по основным «мигрантским» правонарушениям вынесли на 18% больше вердиктов , чем за аналогичный период 2023 года.

Паспорта Дети Мигранты Русский язык Налоги
24 июля 2024, 17:55
Премия «Знание» ввела номинацию «За вклад в сохранение семейных ценностей»
Freepik
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Организаторы премии «Знание» в честь Года семьи в России учредили новую номинацию — «За вклад в сохранение семейных ценностей». Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Претендовать на победу в номинации смогут психологи, воспитатели, семейные консультанты, а также проекты и организации, способствовавшие укреплению института семьи в России, в том числе из новых регионов.

Всего у премии 19 номинаций. Их лауреатов объявят в 2025 году на торжественной церемонии награждения, 100 номинантов премии смогут предварительно пройти онлайн-обучение, чтобы затем успешно презентовать свои проекты очно.

Чтобы принять участие в номинации, нужно зарегистрироваться на сайте премии.

Семья
24 июля 2024, 17:21
«Моя поддержка остается со мной». Бакальчук — о кадровых перестановках в Wildberries
РИА «Новости»
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В связи с событиями вокруг Wildberries у многих возникли вопросы о кадровых перестановках в компании, сообщила ее генеральный директор Татьяна Бакальчук в Telegram-канале. Она заявила, что многие коллеги продолжают работу.

«Костяк моей команды, моя поддержка остается со мной - с тем же или расширенным функционалом», - написала Бакальчук.

По ее словам, у копании появилось много задач, связанных с улучшением процессов развития продуктов для партнеров. Этот проект возглавит заместитель гендиректора Wildberries Дмитрий Глазихин. Он трудится в команде с 2013 года.

Екатерина Сотник и Евгений Бусарев, работающие в компании 13 и девять лет соответственно, будут заниматься развитием систем взаимодействия предпринимателей с площадкой Wildberries. Исполнительный директор Кристина Спирева, которая пришла в компанию в 19 лет и начала карьеру в кол-центре, расширит свой функционал, заключила Бакальчук.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль был в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ.

Магазины Бизнес Маркетплейсы
24 июля 2024, 14:54
Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии
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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился изменить название площади Европы около Киевского вокзала. Ее переименуют в площадь Евразии. Постановление об этом опубликовали на сайте главы столицы.

Подлежащая переименованию площадь находится в центре города - вдоль Бережковской набережной в районе Дорогомилово Западного административного округа, сообщил RT. Ее строили в 2001–2002 годах в рамках российско-бельгийского проекта, открытие объекта состоялось в сентябре 2002 года.

Ранее в столице переименовали два сквера и несколько улиц. Сквер в Басманном районе назвали именем Генерала армии Хрулева, а сквер по Новосущевской улице в Марьиной Роще стал Миитовским. Находящиеся в Хорошевском районе улицы Проектируемые получили названия Надежды Троян - разведчицы и медсестры партизанских отрядов. Также Проектируемый проезд около проспекта Вернадского переименовали в улицу Академика Евтихиева.

Европа Сергей Собянин Москва

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