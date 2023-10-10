Кремль не удивился приезду в Россию предпринимателя Фридмана

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Так он ответил на вопрос о том, стал ли визит в Россию совладельца «Альфа-Групп» сигналом для других бизнесменов-эмигрантов, а также результатом призыва президента Владимира Путина, который говорил, что в России лучше.

«Он (Фридман - прим. ред.) гражданин Российской Федерации и может возвращаться, жить здесь, уезжать, как и любой гражданин. Поэтому ничего необычного здесь нет», - заявил Песков.

Подпавший под санкции стран Запада предприниматель Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль , но после эскалации конфликта с ХАМАС отправился в Россию, чтобы переждать. Он подчеркнул, что намерен снова вернуться в Израиль, как только там станет спокойно.

Страны Запада ввели санкции против Михаила Фридмана после начала спецоперации. Предприниматель тогда жил в Великобритании и лишился доступа к своим счетам. В интервью журналистам он жаловался, что у него нет денег даже на оплату услуг уборщицы. Фридман подчеркивал, что готов переехать в Израиль, но для этого ему нужны средства для покупки дома.

В сентябре власти Великобритании прекратили расследование против Фридмана, а суд признал незаконным обыск в его доме и постановил заморозить его счета. Несмотря на то, что для бизнесмена ситуация улучшилась, оставаться в Соединенном Королевстве он не захотел, объяснив, что потерял чувство спокойствия и стабильности жизни.