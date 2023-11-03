Кремль не стал комментировать сообщения о назначении сына Пригожина главой ЧВК «Вагнер»

Вопрос о запрете абортов в частных клиниках подняли в Госдуме

Из числа услуг платных клиник могут исключить аборты. Эту идею обсуждают в Госдуме, сообщил депутат Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале.

«Запрет абортов в частных клиниках и национальная демографическая безопасность. <…> В Госдуме до сих пор идут активные споры по поводу материнского капитала и запретов абортов», - указал он.

Парламентарий отметил, что естественная убыль населения за первое полугодие в России сократилась на 29% - на 272,5 тысячи человек. По его словам, показатель становится меньше на фоне «опережающего уменьшения смертности» после пандемии коронавируса. При этом рождаемость также снижается, напомнил он.

Накануне в Тверской области приняли закон о запрете склонения к абортам. Цель проекта - повысить рождаемость. Автором инициативы выступил губернатор региона Игорь Руденя. Также благодаря принятому законопроекту в регионе планируют уменьшить количество абортов.

В сентябре председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал сократить сроки для искусственного прерывания беременности с 12 до восьми недель. По его словам, такая мера поможет спасти сотни тысяч жизней.