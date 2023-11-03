Кремль не стал комментировать сообщения о назначении сына Пригожина главой ЧВК «Вагнер»
Кремль не располагает сведениями о том, что сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел может стать главой ЧВК «Вагнер». Об это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС.
«Никакой информацией здесь я не располагаю», - подчеркнул он.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что это не тема Кремля.
В СМИ ранее появилась информация о том, что Павел Пригожин уже возглавил ЧВК «Вагнер» в составе Росгвардии. Пермское подразделение организации объявило о возобновлении набора бойцов. Вся структура, порядок работы и командиры ЧВК остаются прежними, сообщили журналисты.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о переходе бывших бойцов «Вагнера» в спецназ «Ахмат». По его словам, в подразделение вошли более 170 воинов с боевым опытом, в том числе на территории Украины.