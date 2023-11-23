Кремль назвал большой трагедией гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова

«Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста - это трагедия и для коллектива, и для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, гибель Максудова показала, какую опасную работу делают военкоры. И тем, кто выбрал этот путь, нужно помнить, что для противника они являются прямой целью.

«И хочется им всем сказать: ребята, будьте осторожны», - добавил он.

Зарубин обратил внимание, что никакой реакции со стороны западных стран на атаку не произойдет, хотя очевидно, что ВСУ били по российским журналистам прицельно. Песков согласился с этой точкой зрения, добавив, что нынешнее руководство европейских стран фактически официально придерживается двойных стандартов.

«То, что не будет реакции, - да, к сожалению, очевидно, что не будет. Но это не должно быть поводом для нас, чтобы отказываться от наших принципов, чтобы отказываться от наших целей», - заключил представитель Кремля.

О смерти Максудова утром 23 ноября сообщил его коллега, журналист Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE». По его данным, военкор умер по дороге в Джанкой.

ВСУ ударили по группе российских журналистов 22 ноября. Обозреватели готовили материал об украинских атаках в Запорожской области. На группу сбросили осколочный боеприпас с беспилотника.