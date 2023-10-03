Кремль начал формировать список доверенных лиц к выборам президента

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Кремль попросил регионы составить списки доверенных лиц. Их будут обучать навыкам публичных выступлений, а также «основным смыслам избирательной кампании». Занятия начнутся в октябре-декабре.

Те, кто окажется в перечне должны соответствовать нескольким критериям, написало издание, в частности поддерживать президента, специальную военную операцию, у них должен быть высокий уровень узнаваемости и доверия.

Доверенные лица должны быть представителями различных сфер. Источники обозначили РБК 15 возможных, куда вошли здравоохранение и медицина, религия, IT-сфера, СМИ, туризм, экология, образование, сельское хозяйство, промышленность, работа с детьми.

Но пока перечень областей, откуда должны быть доверенные лица, неполный. Каждый регион может включить в него деятелей других сфер, например, культуры.

Неформальная подготовка к выборам президента России, которые пройдут в марте 2024 года, уже началась. Задача, которая стоит перед Центральной избирательной комиссией, - провести важнейшее политическое событие в жизни страны на достойном уровне.

Выборы президента России, запланированные на март 2024 года, могут длиться несколько дней. Пока никто из российских политиков не выставил свою кандидатуру на пост главы государства.