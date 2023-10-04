Креативный центр услуг обработал почти две тысячи заявок от московских бизнесменов
Креативный центр услуг для бизнеса (ЦУБ) в Москве уже обработал почти две тысячи заявок от местных предпринимателей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Креативный ЦУБ открылся в 2021 году и сейчас начал работать в офисе Агентства креативных индустрий по адресу: Большая Никитская улица, дом 17, строение 2. Специалисты центра предоставляют помощь посетителям в режиме «одного окна».
Ранее «Техноград» пригласил московских студентов на конкурс рекламных проектов.
По ее словам, наибольший интерес у представителей творческой отрасли вызвали профильные меры поддержки, инструменты развития бренда и консультации экспертов. Около 44% запросов были связаны с мерами поддержки предприятий в сфере моды, остальные запросы равномерно распределились между другими направлениями креативных индустрий.