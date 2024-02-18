Кравцов назвал даты последних звонков и выпускных в России в 2024 году

«Мы сегодня обсудили и приняли решение по поводу проведения последних звонков. В регионах провести последние звонки 24–25 мая», - пояснил он.

Выпускные вечера, по словам Кравцова, должны состояться в период с 28 по 29 июня.

В минувшем году на проведение выпускных вечеров для 11-х классов в расчете на одного ученика родители потратили примерно 16,5 тысячи рублей. Такие данные приводил сайт kp.ru со ссылкой на сервис Superjob.

Авторы исследования отметили, что чем младше выпускник, тем меньше траты. На выпускной для 9-х классов в расчете на одного ребенка траты, по подсчетам Superjob, составляли 10,5 тысячи рублей.

В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24–25 мая, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Даты он озвучил, выступая на международной выставке-форуме «Россия» в рамках «Дня образования», сообщило РИА «Новости».