Кратковременный снег и до -11 градусов ожидаются в Москве в среду

Синоптик подчеркнул, что ситуация в столичном регионе сформируется на фоне тыловой части североатлантического циклона, в которую и дальше будут поступать разрозненные массы снежных облаков и морозный полярный воздух.

Учитывая эти обстоятельства, температурный фон не только достигнет отметки климатической нормы, но и даже опустится на несколько градусов ниже положенной по метеостатистике границы. Однако вечером того же дня из-за роста показаний барометров погода начнет постепенно улучшаться.

«В Москве облачно с прояснениями, в первой половине дня кратковременный снег. Температура воздуха в столице понизится до -9…-11 градусов, по области - до -8…-13 градусов, вечером похолодает», - уточнил Тишковец.

Ветер подует с запада, а его порывы будут достигать скорости четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и поднимется до 745 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.

Ранее москвичей предупредили о резких колебаниях температуры в ближайшие дни.