31 марта 2024, 14:37

Краснов заявил о неотвратимости наказания для украинских и западных политиков

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Увидеть украинских и западных политиков, против которых заведены уголовные дела в России, на скамье подсудимых, пока нереалистично. Однако существует принцип «неотвратимости наказания». Такое мнение высказал генпрокурор России Игорь Краснов. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Краснов подчеркнул, что ведомство собирает все документальные доказательства зверств неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей.

В дальнейшем Генпрокуратура представит эти материалы «для рассмотрения в справедливом суде», подытожил он.

Российские власти неоднократно напоминали Западу о Нюрнбергском трибунале, на котором судили нацистов. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, этот исторический урок до сих пор актуален.

Уголовное дело Суд Россия Запад
31 марта 2024, 14:39
Истребители F-35 запустили в серийное производство в США
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Серийное производство истребителей F-35A Lightning II началось в США спустя 22 года после начала разработки. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Уильям Лапланте, его слова привело издание Warrior Maven.

Журналисты обратили внимание, что объявление о старте полномасштабного производства состоялось спустя день после решения ВВС США сократить закупки на 2025 год.

«Хотя истребитель уже вошел в производство, официальный переход к выпуску потребует создания достаточных систем поддержки, надежности и удовлетворительных характеристик, а также стабильного контроля над процессом изготовления самолета», - указали авторы статьи.

При этом некоторые считают решение о запуске самолета в серийное производство запоздалым. Пентагон, отметили журналисты, планировал начать выпуск F-35 еще четыре года назад.

Ранее стало известно, что истребитель F-35 сможет нести на своем борту ядерные боеголовки.

США Истребители F-35
31 марта 2024, 14:04
Скончалась бывший тренер Валиевой и Авербуха
РИА «Новости»
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщил в Instagram* ее сын, тренер Денис Самохин.

По словам Самохина, Дубинская умерла вечером 30 марта. Последние четыре года тренер страдала от бокового амиотрофического склероза.

Дубинская воспитала целую плеяду талантливых российских фигуристов, в том числе Ирину Лобачеву, Илью Авербуха, Камилу Валиеву, Никиту Кацалапова. Многие из ее учеников стали после завершения спортивной карьеры стали тренерами по фигурному катанию.

Ранее скончался тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов. Наставнику уфимцев было 42 года.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фигурное катание Илья Авербух Камила Валиева
31 марта 2024, 13:41
Родственница террориста из «Крокуса» Файзова рассказала о задержании его отца
РИА «Новости»
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Отец обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мухаммадсобира Файзова и его племянник задержаны на 14 суток. Об этом РИА «Новости» сообщила его вторая жена Кумри Сафарова.

Женщина рассказала, что живет с Закирджоном Файзовым 16 лет, но Мухаммадсобир - не ее сын. По словам Сафаровой, ранним утром 23 марта к ним в квартиру пришли полицейские.

В тот момент в квартире находились Закирджон, его племянник и сама Кумри. Мужчин доставили в отделение полиции, а ее, опросив, отпустили.

Сафарова призналась, что лично не знакома с Мухаммадсобиром Файзовым. Она также заявила, что не знает, был ли Закирджон в курсе его причастности к теракту. Также женщина призвала не винить родителей террориста.

Жертвами террористической атаки 22 марта стали, по последним данным, стали 144 человека. Накануне у стен «Крокуса» прошел концерт памяти жертв погибших.

Полиция Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 12:56
Родственница террориста из «Крокуса» призвала не винить его родителей
РИА «Новости»
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Родители обвиняемого в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова не виноваты в поведении своего сына, но сейчас они сильно переживают о случившемся. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила новая жена отца арестованного Кумри Сафарова.

Она пояснила, что Мухаммадсобир - это ее пасынок, но у нее также двое своих детей, которые сейчас живут в Москве.

«Ни одна мать, ни один отец не хочет, чтобы их дети так поступили. Не знаю, почему он так сделал, только он знает. Отец не виноват, мама не виновата», - подчеркнула собеседница агентства.

Кумри Сафарова вместе с отцом обвиняемого в теракте сейчас живет в городе Тейково Ивановской области. В минувшую субботу стало известно, что там закрылся барбершоп, где два месяца проработал Мухаммадсобир Файзов.

После теракта в «Крокусе» сотрудники салона в социальных сетях жаловались на поступающие угрозы за то, что взяли на работу террориста. Они объясняли, что не знали о том, чем Файзов занимался после увольнения и не отвечают за его поведение.

Мухомидсобир Файзов вместе с тремя участниками нападения на концертный зал и пятью сообщниками боевиков сейчас находится в следственном изоляторе Москвы. Решение об аресте всех фигурантов уголовного дела о теракте принял Басманный суд столицы.

Теракт в «Крокусе»

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