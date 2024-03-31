Краснов заявил о неотвратимости наказания для украинских и западных политиков
Увидеть украинских и западных политиков, против которых заведены уголовные дела в России, на скамье подсудимых, пока нереалистично. Однако существует принцип «неотвратимости наказания». Такое мнение высказал генпрокурор России Игорь Краснов. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Краснов подчеркнул, что ведомство собирает все документальные доказательства зверств неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей.
В дальнейшем Генпрокуратура представит эти материалы «для рассмотрения в справедливом суде», подытожил он.
Российские власти неоднократно напоминали Западу о Нюрнбергском трибунале, на котором судили нацистов. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, этот исторический урок до сих пор актуален.