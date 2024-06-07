Краснов на ПМЭФ предупредил бизнесменов, что «в мутных» схемах нет стабильности

Генпрокурор пригласил принять участие в дискуссии своих коллег из Гондураса Мануэля Антонио Диаса Галеаса и Мозамбика Беатрижа да Консоласао Матеуша Бушили, а также замглавы МИД Венесуэлы по Европе Коромото Годоя Кальдерона. Последние рассказали об инвестиционном климате в своих странах, а также о том, какие меры помогают стабилизировать работу местного бизнеса.

От российской стороны в сессии участвовали аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, Президент ОООМСП «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Модератором выступил телеведущий Петр Марченко.

Краснов рассказал о работе российских прокуроров по защите интересов страны и ее граждан, а также предупредил бизнесменов, которые выводят прибыль в офшоры недружественных стран, что у них не получится «усидеть на двух стульях» и мутить всякие схемы.

«Я считаю, что, действительно, эти понятия тесно связаны друг с другом и не могут существовать отдельно. Если бизнес непрозрачен, построен на каких-то мутных схемах, то я бы не рискнул предсказывать такому бизнесу какую-то стабильность», - заявил он.

Краснов добавил, что в России не получится извлечь прибыль, спрятать ее в офшорах в интересах недружественных стран, «финансировать их милитаристские проекты». Российские прокуроры уже обращают в доход государства имущество предприятий, которые получили свои активы незаконным путем и работают в ущерб национальным интересам страны под контролем иностранных бенефициаров.

«Хочу прямо сказать таким бизнесменам: на двух и трех стульях усидеть не получится», - подчеркнул он.

Ранее Краснов и его коллега из Гондураса подписали межведомственное соглашение о сотрудничества между прокурорскими службами двух стран.