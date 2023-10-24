Краснокнижную птицу спасли в центре Москвы

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Редкого крылатого обитателя леса обнаружили недалеко от офиса компании «Главстрой» на Пречистенской набережной. У птицы не получалось взлететь. Сотрудники предположили, что у пернатой пострадало крыло во время сезонной миграции.

Работники «Главстроя» аккуратно поймали птицу и передали специалистам из столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Важно помнить, что при обнаружении травмированных животных нужно проконсультироваться со специалистами по телефону Единой справочной службы мэрии.

Ранее стало известно, что популяция редких длиннохвостых бурых сов увеличилась в Подмосковье.