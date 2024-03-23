Красногорская больница назвала число госпитализированных после теракта

«В настоящий момент в нашей больнице остаются 11 пострадавших в результате теракта в Красногорске», - указали в сообщении.

Состояние шести из них медики оценили как тяжелое. Сейчас они находятся в реанимации. Еще пять человек в состоянии средней степени тяжести.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - подчеркнули в министерстве.

В здравоохранительном ведомстве добавили, что больница обеспечена донорской кровью в достаточном количестве.

Центр крови Подмосковья ранее принял решение увеличит время работы. Он будет работать «до последнего донора», если в этом будет необходимость. Только за первый час работы учреждения приняли уже более 600 человек.

Согласно данным, которые предоставил Следственный комитет, в результате теракта в Crocus City Hall в Подмосковье погибли уже свыше 90 человек.