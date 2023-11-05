«С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть», - отметил он.

Шестаков отметил, что цены на горбушу уже упали в полтора раза среди рыбаков. По его мнению, ритейлеры скоро отреагируют на резкое увеличение количества красной рыбы и снизят ее стоимость для покупателей. Благодаря удачной путине уменьшится и цена на горбушевую икру, заметил глава Росрыболовства.

«У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос», - добавил Шестаков.

Ранее продуктолог Ольга Калайджян посоветовала россиянам не хранить икру в открытой жестяной банке. По ее словам, в емкость проникает воздух, и метал окисляется. Калайджян рекомендовала употребить икру в течение 48 часов после вскрытия банки.