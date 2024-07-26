«Крабовый король» Кан оставил многомиллиардные долги

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, был прихожанином Католической архиепархии Божией Матери. В римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии его приметил Генеральный викарий священник Кирилл Горбунов, об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

Католический священник сообщил, что несколько раз видел Серебрякова в качестве прихожанина в соборе. Отец Кирилл отметил, что вряд ли он был частым посетителем.

«Я точно не видел его часто. Вот это я могу точно сказать. <…> У нас действительно очень большой приход, и к числу тех, кого я видел регулярно, он не относится», - пояснил священнослужитель.

Отец Кирилл уточнил, что вряд ли общался с Серебряковым лично и не помнит, какое тот производил впечатление.

«Я не могу сказать, что он произвел на меня какое-то определенное впечатление. Я видел этого человека, но не думаю, что когда-то с ним общался и обратил на него какое-то внимание. Я действительно его очень плохо помню и даже не могу вспомнить, давно я его видел или недавно», - подчеркнул священник.

Известно, что в школе Серебряков был одним из лучших учеников и получал стипендию губернатора. Соседи по московской квартире отозвались о нем как о «тихом, интеллигентном» человеке.